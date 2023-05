Nogometaši Olimpije in Maribora z zvrhano mero optimizma pričakujejo še zadnje veliko dejanje letošnje domače sezone, ko se bosta največja slovenska kluba danes ob 20.30 v Celju pomerila v finalu slovenskega pokala. Olimpija je lahko malo bolj sproščena, saj je v letošnji sezoni že osvojila naslov državne prvakinje. Trener Ljubljančanov Albert Riera, ki je zmagal na treh od štirih letošnjih velikih slovenskih derbijev, upa, da bodo gledalci videli šov, o razpletu pa bodo odločale malenkosti. »Načrt je tak, da izkoristimo svoje prednosti. Maribor ima napadalca, ki je dosegel 20 golov, čeprav ni igral celotno sezono. Vsaka ekipa si želi takšnega nogometaša. Mi imamo vezista, ki je dosegel 12 golov (Kvesić, op. p.). Vsaka ekipa ima svoje prednosti in slabosti, za nobeno ne moremo reči, da je boljša od druge. Oboji bomo poskušali najti tekmečeve slabosti. Ker je pokal povsem drugačna zgodba, ne bo enako kot na derbijih v prvenstvu,« je povedal trener Albert Riera, ki zaradi spoštovanja do tekmeca ni želel govoriti o svoji prihodnosti na klopi Ljubljančanov.

Maribor ima napadalca z 20 goli, Olimpija vezista z 12 zadetki

Olimpija bo poskušala po letih 1993 in 2018 tretjič osvojiti dvojno krono. »Mesto Ljubljana, navijači in igralci si želimo dvojno lovoriko, saj je to uspelo le redkim v zgodovini kluba,« je dejal kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, ki se je vključil v akcijo, da bi bilo v Celju vsaj toliko ljubljanskih navijačev, kot bo mariborskih. Po trenutni prodaji vstopnic kaže na prevlado Štajercev. »Po treh letih in pol v Olimpiji nisem več presenečen nad ničemer. Ljubljana je specifična, nihče pa točno ne ve, zakaj je tako. Zmeraj se kaj najde: prazniki, košarka, protesti ... Želimo si, da so vsi naši sektorji razprodani, da bo stadion pol v zelenem in pol v vijoličnem. Ko je gledalcev veliko, je tudi tekma videti povsem drugače. Izgovorov ni, Celje je na polovici poti za oba kluba. Verjamem, da bodo tisti, ki bodo prišli, nagrajeni s tem, da bomo na koncu slavili z dvigom pokala. Kdor bo ostal doma in ležal na kavču, si bo kriv sam. Slaviti na stadionu ni enako kot doma le gledati po televiziji,« je dodal Elšnik. »Če bi v Ljudskem vrtu ali Stožicah igrala Manchester City in Real pred le 1000 gledalci, bi bila to veliko slabša tekma kot takrat, ko igrata pred polnim stadionom,« ga je dopolnil trener Maribora Damir Krznar.

Maribor bo v Celju reševal sezono, potem ko je realne možnosti za naslov državnega prvaka zapravil že v prvi četrtini prvenstva, s serijo porazov pod vodstvom Radovana Karanovića, ko je bil celo zadnji na lestvici. Po porazu na štajerskem derbiju proti Celju je trener Krznar povzdignil glas v slačilnici. Ekipa je z zmago proti Muri znova pokazala pravi obraz, vrnila sta se optimizem in želja po zmagovanju. »Pokal je izjemna priložnost, da sezono sklenemo na sijajen način. Zavedam se, da ne bo lahko, a upam, da bomo v težkem delu zelo uživali,« je finale napovedal Krznar, ki ima težave s poškodbama Josipa Iličića (stegenska mišica) in Aljaža Antolina (gleženj).

Krznar: Še vedno travme po zadnjem porazu v Stožicah

»Ker je od poraza na zadnjem derbiju minilo malo časa, so travme še vedno tu,« se je Krznar spomnil na zadnji derbi, na katerem je Olimpija z zmago z 2:0 potrdila naslov državne prvakinje. Na tej tekmi sta povsem odpovedala prva zvezdnika Maribora Žan Vipotnik in Marko Tolić. »Kakovost Olimpije je znana vsem, obenem Riera poskuša vse skupaj začiniti še s kakšnim presenečenjem. Čeprav se dobro poznamo, moramo biti pripravljeni na presenečenja. Pokalna tekma bo povsem drugačna od prvenstvene. Priprava bo drugačna, tudi občutki igralcev. To, kar sta letos pokazala Olimpija in Maribor, je garancija, da bo doseženih veliko golov, saj oboji igramo napadalno. Verjamem, da bomo vsi uživali,« je povedal Krznar in izpostavil, da Maribor letos svojim navijačem ni dal toliko zadovoljstva, kot sta ga Riera in njegova ekipa ljubljanskim.

Kapetan Maribora Martin Milec je prekaljen bojevnik, ki še ni pozabil, da je Maribor leta 2019 izgubil finale pokala z Olimpijo prav v Celju. To je bil edini poraz Maribora na dosedanjih treh tekmah finala z Ljubljančani. »Zdaj so tukaj novi fantje, novi trener, tudi Olimpija je drugačna. Preteklost je pozabljena, pred nami je nova priložnost, ki jo je treba zgrabiti z obema rokama. To lahko naredimo le tako, da pomagamo drug drugemu, se vržemo na glavo za vsako žogo, grizemo za vsak centimeter igrišča. Za nekatere fante bo to verjetno največja tekma doslej. Če igraš v Mariboru, se je treba na takšne tekme navaditi. Želim, da pokažemo, da smo boljši in da si zaslužimo to lovoriko,« je bil jasen Martin Milec.

Pot Olimpije do finala, drugi krog: Olimpija – Livar 5:0, šestnajstina finala: Olimpija – Ljutomer 4:1, osmina finala: Nafta – Olimpija 1:3, četrtfinale: Olimpija – Celje 6:5 po 11-m (0:0), polfinale: Olimpija – Aluminij 2:1. Pot Maribora do finala, drugi krog: Maribor – Limbuš Pekre 9:0, šestnajstina finala: Maribor – Krka 3:1, osmina finala: Rudar Velenje – Maribor 0:4, četrtfinale: Maribor – Primorje 3:1, polfinale: Slovenska Bistrica – Maribor 1:3.

*** 5. v zadnjih sedmih letih bo Olimpija igrala v finalu slovenskega pokala. Izkupiček Ljubljančanov so tri zmage in poraz.