Z današnjim dnem se za kolesarje na 106. dirki po Italiji začenja enaindvajset monotonih dni, ki bodo vsebovali povprečno 166 kilometrov kolesarjenja. Na voljo bodo imeli le dva dni počitka. »Veliko testenin, dirka, nekaj pršuta in vina, masaža ter regeneracija,« običajen dan Giru opisuje eden od dveh glavnih favoritov dirke Primož Roglič (Jumbo-Visma). Lansko leto je italijansko pentljo najhitreje prevozil Avstralec Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), ki letos ne bo branil zmage, saj se pripravlja na nastop na Touru.

Na startu le en minuli zmagovalec

Na stavnicah in po mnenju strokovnjakov sta nesporna favorita za naslednika Avstralca v rožnati majici Primož Roglič in Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), ki pa vsekakor ne bosta smela pozabiti na druge tekmece, ki imajo svoje načrte. V prvi vrsti želi svoje sposobnosti pokazati Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates). Almeida ob prvih dveh favoritih za končno zmago prav tako velja za odličnega kolesarja v vožnji na čas, kar mu ob tokratni trasi, ko bodo na sporedu trije kronometri, daje veliko možnosti za boj za vrh. Prav tako je 24-letnik, enako kot Roglič in Evenepoel, edini kapetan svoje ekipe in lahko računa na celotno podporo sotekmovalcev.

Za prvimi tremi kolesarji pa v lovu na presenečenje prežijo kar štirje kolesarji vedno močne ekipe Ineos Grenadiers. Britansko moštvo prihaja na dirko brez izrazitega liderja, a imajo Thymen Arensman, Pavel Sivakov, Geraint Thomas in Tao Geoghegan Hart vsi svoje načrte in sposobnosti za boj za sam vrh. Predvsem slednji točno ve, kaj je potrebno, da si najboljši na Giru. Tao Geoghegan Hart je dobil Giro leta 2020, od takrat dalje pa vse do letos ni našel prave forme. Britanec prihaja na Giro z izjemno popotnico, saj je dobil pripravljalno tekmo dirko po Alpah. »S svojo formo sem letos zelo zadovoljen. Na Giro prihajamo z zelo močno ekipo, v kateri vlada odlično vzdušje. Upam, da bomo spisali novo izjemno uspešno poglavje v zgodovini našega moštva,« je pred začetkom dirke povedal edini dosedanji zmagovalec dirke na startu. S svojimi računi na startu so tudi Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Jack Haig (Bahrain-Victorious) in Lennard Kämna ter Aleksander Vlasov iz ekipe lanskega zmagovalca.

Roglič bo nadziral Evenepoela

Kandidati za skupno zmago ne bodo imeli časa, da ogrejejo svoje telo, saj jih že prvi dan čaka 19-kilometrska bitka z uro. Pretežno ravninski kronometer ob obali Jadranskega morja bo poskrbel, da bo prvi teden dirkanja potekal bolj mirno, saj bodo ekipe na podlagi današnjih uvrstitev dobile svoje vloge. Vse oči bodo seveda uprte v Remca Evenepoela in Primoža Rogliča. Prva favorita se bosta na pot podala v razmiku minute, boljši pregled nad dogajanjem tekmeca pa bo imel slovenski šampion, ki bo starta za mladim Belgijcem. Aktualni olimpijski prvak v vožnji na čas se bo iz startne rampe pognal ob 16.35.

Prvi favorit, da obleče prvo rožnato majico letošnje dirke po Italiji, je domačin Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki je do zdaj dobil že pet kronometrov na najpomembnejši italijanski dirki. Dvakrat je slavil na uvodni dan dirkanja. V nedeljo čaka kolesarje ravninska etapa, ki bo priložnost ponudila sprinterjem.

Šok za Jumbo-Vismo Slovenski kolesar Jan Tratnik si je na treningu blizu Pescare poškodoval koleno, tako da ne bo nastopil na dirki po Italiji. Eden glavnih zvezdnikov Gira Primož Roglič je tako doživel hud udarec v boju za skupno zmago na italijanski pentlji. V nizozemski ekipi so včeraj zvečer potrdili, da je moral Tratnik po trku v stoječi avtomobil v bolnišnico na pregled. Tratnika bo zamenjal Britanec Thomas Gloag, kar je že peta menjava Jumbo-Visme pred samim začetkom dirke. Spomnimo, da ima Jan Tratnik smolo že drugo leto zapored, saj je že lani grdo padel na prvi etapi dirke po Italiji in jo končal predčasno.