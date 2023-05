Pesimizem je nova priložnost za Janšo

Slovenija pozna le dva letna časa. Zimo in poletje. Prehodnih letnih časov v obliki pomladi in jeseni ni več. Z enega pola skočimo direktno na drugega. Kot v politiki. Je le levo in desno, vmes pa nič. Je le konservativno in progresivno, vmes pa prazen prostor. In optimizem se hitro spremeni v pesimizem. Logično je, da optimističnemu zapisu izpred tedna dni sledi še pesimistični.