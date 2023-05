Britanska laburistična stranka od včeraj še bolj optimistično zre proti naslednjim parlamentarnim volitvam, ki bodo najpozneje januarja 2025. Na četrtkovih lokalnih volitvah v Angliji so namreč dosegli več pomembnih zmag in močno povečali število svojih sedežev v lokalnih svetih. Analiza na podlagi rezultatov, ki jo je opravil Sky News, je pokazala, da bi laburisti na parlamentarnih volitvah dobili okoli 37 odstotkov glasov, konservativci pa 29 odstotkov. Podobno razmerje je pokazala analiza BBC. Sicer gre za pomanjkljive napovedi, ker lokalnih volitev ni bilo na Severnem Irskem, Škotskem in v Walesu, a vendar pritrjujejo splošnemu prepričanju, da se na Otoku bliža politična sprememba, saj je konservativna stranka na oblasti od leta 2010. Večje vprašanje pa je, ali laburisti lahko osvojijo absolutno večino v poslanski zbornici.

»Obupni rezultati«

V Angliji so v četrtek volili več kot 8000 sedežev v lokalnih oblasteh. Po sinočnjih ne dokončnih podatkih so laburisti Keirja Starmerja pridobili 260 sedežev, liberalni demokrati Eda Daveyja so jih pridobili 143, konservativci premierja Rishija Sunaka pa so jih izgubili 460. Bolj kot o zmagi laburistov je torej mogoče govoriti o velikem porazu vladajoče stranke. Na Otoku je običajno, da ta na lokalnih volitvah doživi poraz. Tisti bolj optimistični med konservativci tudi pravijo, da je rezultat bolj posledica tega, da so njihovi volilci ostali doma, kot pa tega, da bi prestopali k drugima strankama.

A vendar je med torijci čutiti veliko zaskrbljenosti in tudi ocen, da je rezultat posledica slabega gospodarskega položaja, vse večje draginje, velikega nezadovoljstva ljudi, ki se kaže v zadnjih velikih stavkah v javnem sektorju, ter preštevilnih menjavah njihovih voditeljev na premierskem položaju (Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Sunak). Konservativci tokrat tudi niso imeli pravega predvolilnega sporočila, kot je bilo denimo v primeru brexita. Izgubljali so tudi v nekaterih okrožjih, kjer so volilci podprli izstop iz EU, in v okrožjih, ki so utrdba vladajoče stranke. »To so obupni rezultati. Stranka jih mora kolektivno sprejeti kot poziv k streznitvi, da sta potrebni prenova in osvežitev,« je ocenil konservativni poslanec Justin Tomlinson.

Čakanje, predčasne volitve ali še ena menjava premierja?

Premier Sunak, ki je položaj prevzel oktobra lani, je skušal omiliti poraz z besedami, da rezultat pač kaže na to, da ljudje od vlade pričakujejo izpolnitev obljub. Vendarle izidi tudi kažejo, da pri ljudeh ni padlo na plodna tla njegovo sporočilo, da je po kaotičnem vladanju Johnsona s številnimi aferami stabiliziral vlado in državo. Tako so se včeraj celo porajala ugibanja o morebitni novi menjavi na čelu stranke in s tem vlade, kar pa bi bilo verjetno za volilce preveč. Poleg tega ni videti kandidata, ki bi mu v stranki široko zaupali, da lahko spremeni trende. Spet se omenja tudi mogoča vrnitev Johnsona, kar pa je bržkone bolj želja njegovih najzvestejših privržencev. Johnsona čaka končanje preiskave o tem, ali je zavajal parlament s svojimi izjavami med preiskavo o prepovedanih zabavah na sedežu vlade v času karantene med pandemijo. Mogoče je, da mu odvzamejo poslanski mandat, odločitev pa bo morda znana še ta mesec. Ena od možnosti je tudi, da se na Otoku podajo v predčasne volitve, ki jih že dalj časa zahteva opozicija.

*** 460 sedežev v lokalnih svetih v Angliji je izgubila konservativna stranka. Volili so jih več kot 8000.