V kamniškem podjetniškem pospeševalniku KIKštarter so že tretje leto zapored pripravili Vseslovenski turistični start-up vikend, ki se ga je udeležilo 30 podjetniških navdušencev oziroma deset ekip. »Nekateri udeleženci so na dogodek že prišli z izdelano idejo, drugi so jo razvili na dogodku, vsem pa je pomagala izkušena ekipa mentorjev in podjetnikov,« je povedala direktorica KIKštarterja Nika Škrjanec ​in dodala, da so bili udeležencem tudi tokrat v veliko pomoč povabljeni priznani podjetniki. Med njimi je bil Joc Pečečnik, sicer tudi predsednik Kluba slovenskih podjetnikov, in prav tako Rok Slapar, ki je svojo uspešno podjetniško pot začel ravno v kamniškem pospeševalniku, danes pa je lastnik enega najuspešnejših podjetij za prodajo na spletu. Znanja željnim udeležencem tridnevnega dogodka sta svoje znanje in izkušnje delila tudi Tomaž Lah, direktor Nektar Nature, in Matjaž Jug, podjetnik in mentor ter eden od soustanoviteljev KIKštarterja. Da tovrstna druženja resnično služijo svojemu namenu in se v okviru dogodka zares razvijejo ideje, ki obogatijo slovensko turistično ponudbo, je potrdila tudi Ksenija Mravlja, udeleženka 1. Vseslovenskega turističnega start-up vikenda v Termah Snovik, ki razvija Pot piva in svobode –​ Beer way; le-to je tudi SPIRIT prepoznal kot petzvezdični produkt.

Pivo dostavljali tudi na dom

Sobotni večer je prinesel že prve najboljše ideje. Med desetimi ekipami, ki so se predstavile z enajstimi podjetniškimi idejami, so izbrali pet najboljših, ki so se po nedeljskem izpopolnjevanju nato predstavile pred petčlansko komisijo. To je najbolj prepričal Gregor Torkar z idejo o vzpostavitvi trgovine Pir Pr' Debeluhu. Torkar za Kamničane ni neznanka, od lanske jeseni namreč vodi prodajalno vinilnih plošč Črna pizza na Šutni. Takrat je majhno trgovino odprl pod okriljem projekta Interreg Podonavje – CINEMA in razpisa Kamnik, moje podjetniško mesto. Z novo idejo pa si mladi podjetnik želi na najbolj prepoznavni kamniški ulici ljubiteljem piva ponuditi prodajalno z vsemi kraft oziroma butičnimi pivi slovenskih mikropivovarjev. »Slovenija je bogata s kraft pivi, imamo ogromno kraft pivovarn, ki pa imajo zelo slabo prodajno mrežo. Mi bi združili vse na enem mestu,« je Gregor Torkar zagovarjal svojo idejo, ob čemer vztraja, da je Šutna še vedno premalo izkoriščen potencial mesta. Prav tako ne gre prezreti dejstva, da ima Kamnik štiri mikro pivovarje. Trgovino z butičnimi pivi bi nadgradil še s spletno trgovino, kjer bi pivo ponujal tudi po modelu naročnine, preko katere bi naročnikom izbor piv lahko redno dostavljal na dom.

Zanimive nagrajene ideje

Tudi Divja zgodovinska kuharija je ideja, ki je prepričala strokovno komisijo. Za njo stojijo Polona Janežič, Katja Rebolj in Pavla Peterle Udovič, arheologinje in nabiralke, ki so združile svoje znanje in ustvarile kulinarično doživetje v naravi. To združuje nabiralništvo, kuharske delavnice in na koncu tudi jedi, ki se opirajo na prazgodovinsko in srednjeveško kuhinjo. Tretja nagrajena ideja prav tako izhaja iz lokalnega okolja. Darja Pirš, ki že vodi gostilnico Pri podkvi, je komisijo prepričala z Doživetjem srednjeveške večerje. Obudila je jedi izpred nekaj stoletij, ki jih postreže na srednjeveški način, v prijetnem ambientu in ob spremljavi viteških skupin. Poskusne dogodke je že izvedla v svoji gostilnici, kot pravi, pa je potenciala tako v Kamniku kot drugod po Sloveniji še precej. Poleg finančnih nagrad, ki so jih dobili najboljši trije, imajo vsi podjetniki, ki delujejo na območju Kamnika, možnost kandidirati za sredstva iz razpisa za pospeševanje malega gospodarstva.