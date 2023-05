Francoski notranji minister Gerald Darmanin je s svojo nediplomatsko izjavo v četrtek zjutraj, ko je komentiral vse večji pritisk nezakonitih migrantov na Italijo in Francijo, užalil italijansko premierko Giorgio Meloni. Zato je zunanji minister v njeni vladi Antonio Tajani odpovedal napovedani Francije, po pisanju torinskega dnevnika La Stampa pa tudi Melonijeva ne bo prišla konec maja na obisk v Francijo, kot je načrtovala.

Po pisanju pariškega dnevnika La Libération so na francoskem zunanjem ministrstvu jezni na Darmanina, ker je znova zakuhal poslabšanje odnosov. Drugi ministri poudarjajo, da Francija in Italija potrebujeta druga drugo, zato je treba incident čim prej pozabiti.

Štirikrat več migrantov kot lani

Darmanin, 40-letni desni politik, ki je blizu nekdanjemu predsedniku Nicolasu Sarkozyju, je na priljubljenem Radiu Monte Carlo obtožil Melonijevo, da je kriva za povečan dotok migrantov, »ker ni sposobna reševati migrantskega vprašanja v svoji državi«, čeprav je na tem temeljila njena kampanja pred volitvami septembra lani, ko je zmagala. »Melonijeva je kot Le Penova, na volitve je šla z obljubo 'videli boste, kaj vse bomo naredili', potem pa smo 'videli', da ni ustavila migracij, ampak so se te še okrepile,« je izjavil Darmanin.

V Italijo je letos res uspelo priti okoli 42.000 mladim Afričanom brez dovoljenja, kar je trikrat več kot v prvih štirih mesecih lani. K temu je največ prispeval tunizijski predsednik Kais Saied, ki sili nezakonite migrante iz podsaharskih držav, da zapustijo Tunizijo. Tako se ti odpravijo bodisi nazaj domov čez Saharo bodisi čez Sredozemsko morje v Italijo in naprej.

Odnosi med Rimom in Parizom so se zaostrili že novembra lani, ker Italija ni hotela sprejeti humanitarne ladje Ocean Viking z 230 migranti. Na koncu jih je sprejela Francija in Darmanin, ki velja za najbolj desnega ministra v sredinski vladi predsednika Emmanuela Macrona, je takrat obtožil Italijo »nečloveškega ravnanja«. Kljub očitkom pa je Italija lani sprejela 90.000 migrantov. Med Rimom in Parizom se je zaiskrilo tudi februarja, ko je bila Melonijeva kritična, ker je niso povabili na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v francoski prestolnici, kjer pa je bil nemški kancler Olaf Scholz. V Macronovi pisarni so se izgovorili, da sta Francija in Nemčija posebej vpeti v dogajanje v Ukrajini že zaradi sodelovanja v normandijski četverici, ki se je od leta 2014 ukvarjala s položajem v Donbasu.

Francija tujce potrebuje

»Če se bo Italija odločila, da ne bo več ustavljala navala migrantov na vratih Evrope, bo Francijo zajela poplava migracij,« je zdaj dejal Eric Ciotti, vodilni politik francoskih republikancev, ki je blizu skrajni desnici. Vsekakor pa bi morali Ciotti, Le Penova, Darmanin in še kdo, ki v Franciji nasprotuje priseljevanju, pomisliti tudi na težave številnih francoskih podjetij, ki jim primanjkuje delovne sile. Darmanin je sicer pripravil predlog zakona o migracijah, ki bi temeljil na potrebah po delovni sili. Vendar zaenkrat zanj nima potrebne večine v skupščini in senatu.