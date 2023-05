Parkiranje pred ljubljanskim gradom kmalu ne bo več brezplačno. V javnem zavodu Ljubljanski grad, ki upravlja istoimenski grad in površine na grajskem griču, so potrdili, da bodo začeli zaračunavati parkiranje. Trenutno izbirajo izvajalca, ki bo parkirišče s 44 parkirnimi mesti opremil s parkirnimi zapornicami in namestil avtomat za plačevanje parkirnine. Kdaj točno bo brezplačnemu parkiranju na gradu dokončno odklenkalo, za zdaj še ne morejo napovedati. To bo jasno po tem, ko bodo z izbranim izvajalcem sklenili pogodbo o ureditvi parkirišča, saj bo imel izvajalec na voljo 90 dni, da opravi vsa naročena dela in vzpostavi plačljivo parkirišče.

Pod Blejskim gradom tri evre na uro

Parkirišče bo predvidoma upravljal kar Ljubljanski grad, a v tem trenutku je cenik parkiranja še vedno neznanka, saj je ta še v pripravi, so povedali v javnem zavodu. Pri oblikovanju cen parkiranja bi zavod utegnil za izhodišče vzeti cenik javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki velja za območje ožjega mestnega središča. Na parkiriščih NUK II, Sanatorij Emona in Metelkovi tako denimo zaračunavajo 1,2 evra na uro. Ker pa je ljubljanski grad vendarle ena najbolj znamenitih turističnih točk prestolnice, utegne biti parkirnina tudi višja.

Za primerjavo, parkiranje pod Blejskim gradom obiskovalce stane kar tri evre za vsako začeto uro. Turisti, ki si želijo ogleda Predjamskega gradu, pa morajo za parkirnino odšteti pet evrov na dan.

»Smo ena redkih lokacij, kjer je parkiranje brezplačno. Kot upravitelj ljubljanskega gradu si želimo, da bi bilo parkirišče namenjeno najprej obiskovalcem gradu, grajskih vsebin, prireditev, gostinskih lokalov,« so povedali v Ljubljanskem gradu, ki ga vodi Mateja Avbelj Valentan. Pojasnili so, da že dalj časa opažajo, da je parkirišče z avtomobili zasedeno že zjutraj, še preden se grad sploh odpre, zato sklepajo, da na parkirišču ne parkirajo obiskovalci gradu.

Že na Streliški bo razvidno, ali je parkirišče prosto

Vstopno in izstopno zapornico bo izbrani izvajalec postavil na vrhu griča, pred dovozom na parkirišče oziroma v njegovem izteku, so pojasnili. Ali je na parkirišču še prostor, bo voznikom sporočala že tabla na križišču Streliške in Ceste slovenskih kmečkih uporov, ki vodi na grad. V javnem zavodu upajo, da bodo v primeru zasedenosti parkirišča voznike že na Streliški cesti odvrnili od tega, da bi se sploh zapeljali na grič.

Občasno na griču prihaja tudi do prometnih zamaškov, pravijo v Ljubljanskem gradu. Ti naj bi bili po njihovih besedah posledica tega, da veliko voznikov pripelje do vrha, medtem ko nekateri neustrezno parkirajo ob cesti, zato vozniki težko peljejo drug mimo drugega. Poleg osebnih vozil na grad vozi tudi turistični vlakec. »Ljubljanski grad je lani ponovno obiskalo več kot milijon obiskovalcev. V grajskih prostorih se je odvilo 327 dogodkov, poleg tega še več kot 300 poročnih obredov. Vse te številke nam narekujejo takojšnjo ureditev parkirnega sistema, ki sodi med kratkoročne ukrepe ureditve prometa na grajskem griču,« so pojasnili v javnem zavodu. Ocene, koliko vozil letno parkira na parkirišču pred gradom, v javnem zavodu nimajo.

Parkirna hiša pod grajsko planoto je še vedno v igri

Ureditev plačljivega parkirišča pa ne pomeni, da je javni zavod opustil idejo o gradnji parkirne hiše pod grajsko planoto. Parkirna hiša je dolgoročni projekt, ki naj bi dokončno ves motorni promet spravil z grajske planote pod zemljo. Trenutni projekt ureditve plačljivega parkirišča pa naj bi javnemu zavodu pomagal pri kratkoročnem obvladovanju prometne situacije praktično pred vhodom v eno najbolj prepoznavnih znamenitosti prestolnice.

V zavodu Ljubljanski grad so dejali, da je projekt parkirne hiše trenutno v fazi izdelave idejne zasnove in pridobivanja izhodišč za začetek projektiranja. »Investicijske projekte usklajujemo na podlagi predhodno zagotovljenih sredstev ustanoviteljice, mestne občine Ljubljana,« so dodali.

Ideja o gradnji parkirne hiše pod grajsko planoto ima že dolgo brado, saj so nam pred časom v javnem zavodu pojasnili, da prva ideja sega že v leto 1968, ko je bil potrjen arhitekturni natečaj za celovito revitalizacijo gradu in grajskega griča. Z umikom avtomobilov v podzemlje bi Ljubljanski grad pridobljeni prostor namenil druženju in preživljanju prostega časa, je že pred leti direktorica zavoda pojasnila ljubljanskim mestnim svetnikom. V preteklosti so recimo razmišljali o tem, da bi na grajski planoti, ko na njej ne bo več avtomobilov, uredili otroško igrišče, da bi v območje drevoreda širili različne kulturne dogodke in podobno.

*** 44 parkirnih prostorov je trenutno na grajski planoti. 1.004.349 obiskovalcev je lani obiskalo ljubljanski grad. 268.317 obiskovalcev je ljubljanski grad obiskalo v letošnjem letu.