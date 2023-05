#intervju Dragan Petrovec, kriminolog: Vsaka stroka najde svoj vir zla

V le dnevu in pol so v Srbiji doživeli dva nepojmljiva zločina – v sredo zjutraj je trinajstletnik v šoli s pištolo hladnokrvno pobil varnostnika in osem sošolcev, v četrtek zvečer pa je 21 let star fant z avtomatsko puško sejal smrt po treh vaseh v bližini Mladenovca. Ubil je osem ljudi, pri čemer je bila najstarejša žrtev stara 25, najmlajša pa rosnih petnajst let.