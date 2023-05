Kam so vsi medvedi šli?

V slovenskem jeziku se množi tako imenovani politični novorek, ki se je vzel od bogvekod in se tudi uspešno prijema ne glede na to, kako neumno zveni. Najprej se je politika odločila, da težav in problemov ne bo več reševala, ampak jih bo »naslavljala«. Verjetno zato tudi problemi ostajajo odprti, ker so zgolj »naslovljeni« in ne tudi rešeni. Enako se je zdaj zgodilo ob krizi z medvedi, kjer politika trdi, da jih nihče ne strelja ali ubija, ampak jih samo »odvzemajo« iz narave. »Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je dejal, da je bilo na podlagi nedavno sprejete odločbe doslej iz narave odvzetih 158 medvedov,« je tiskovna agencija zapisala pred tremi dnevi, recimo.