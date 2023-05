Tako 74-letni kralj kot William in Kate so z navdušenci nad monarhijo, zbranimi na ulici The Mall, ki vodi do Buckinghamske palače, klepetali, pozirali za selfije in se rokovali. Ob njihovem prihodu so nekateri v pozdrav zaklicali »Bog obvaruj kralja«. Po okoli 20 minutah so se odpeljali nazaj proti palači, poročajo tuje tiskovne agencije.

Številni že več dni taborijo na ulici pred palačo, da bi lahko iz prve vrste spremljali sprevod, ki bo v soboto Karla in njegovo soprogo Camillo popeljal do Westminstrske opatije, kjer bosta oba okronana.

Sobotno kronanje predstavlja uraden obred ob prenosu naziva in pooblastil na novega kralja Karla III,. ki je sicer prestol zasedel že ob smrti matere Elizabete II. septembra lani. Obenem gre za versko slovesnost, ki pomeni potrditev monarhove vloge kot vodje anglikanske cerkve.

Čeprav sam obred sega 1000 let v preteklost, bo Karlovo kronanje postreglo tudi z več odstopanji od dosedanje tradicije. Med drugim bodo med sodelujočimi tudi škofinje in voditelji verskih manjšin, seznam gostov pa je veliko bolj raznolik kot v preteklosti, ko so ga v veliki meri zapolnjevali pripadniki starega plemstva.

Obred obenem vključuje okoljske teme, ki odsevajo Karlovo vseživljenjsko zavzemanje za trajnostni razvoj in biotsko raznovrstnost. Pri maziljenju kralja bo denimo uporabljeno vegansko olje.

Britanski premier Rishi Sunak je danes kronanje označil za »trenutek ogromnega nacionalnega ponosa« in »prikaz značaja naše države«. »To je priložnost za nas, da se zazremo v prihodnost in duh služenja, upanja in enotnosti,« je dejal za televizijo Sky News.

Karel je sicer danes že sprejel voditelje združenja držav Commonwealth, od katerih ga 14 priznava tudi kot svojega monarha. Tako Avstralija, Belize kot Jamajka so sicer v zadnjem času nakazale, da se nameravajo posloviti od monarhije in postati republike.

Zvečer bo v Buckinghamski palači priredil sprejem za voditelje držav in druge visoke goste, povabljene na kronanje. Med njimi bo tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar s soprogom Alešem Musarjem.