Iz instrumenta EPF, v katerega sredstva prispevajo države članice, bo mogoče sofinancirati dobavo topniških izstrelkov kalibra 155 milimetrov in raket, ki jih bodo članice naročile pri podjetjih s sedežem in proizvodnjo v EU ali na Norveškem. Njihove dobavne verige lahko vključujejo tudi podjetja, ki imajo sedež ali proizvodnjo izven EU oziroma Norveške, so zapisali na Svetu EU.

Sofinanciranje stroškov dobave pa bo možno tudi za strelivo in rakete, ki je bilo v večjem delu proizvedeno v EU ali na Norveškem, vključno s končnim sestavljanjem. Iz instrumenta bodo članice prejele povrnjenih okoli 50 odstotkov vrednosti stroškov dobave.

Pogodba o naročilu bo morala biti sklenjena pred 30. septembrom letos v okviru skupnega naročila več članic ali pa projekta za skupno naročanje pod vodstvom Evropske obrambne agencije (EDA). Temu projektu se je doslej pridružilo 23 članic EU in Norveška, Slovenija naj bi se kmalu.

»Današnja odločitev je nov velik korak k dobavi več streliva Ukrajini. Ukrajinske oborožene sile potrebujejo velike količine streliva, da bi branile prebivalce in ozemlje Ukrajine. Potrebujejo ga hitro,« je ob tem povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Skupno naročanje streliva je sicer drugi steber načrta za nadaljnje dobave streliva Ukrajini, o katerem so se članice dogovorile 20. marca. Prvi steber načrta, v okviru katerega namerava EU Ukrajini v enem letu dobaviti milijon topniških izstrelkov, medtem obsega dobave iz obstoječih zalog. Tudi za sofinanciranje tega je na voljo milijarda evrov iz EPF.

Podporo za prvi steber so članice potrdile sredi aprila, pri podpori za skupno naročanje pa se je bolj zapletlo. Francija je namreč zahtevala, da bi bili vsi sestavni deli proizvedeni v EU ali na Norveškem, a je očitno na koncu popustila.

Tretji steber načrta medtem obsega okrepitev zmogljivosti za proizvodnjo streliva v EU. Evropska komisija je v sredo predstavila temu namenjen predlog, ki predvideva 500 milijonov evrov za spodbujanje proizvodnje.