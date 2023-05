»V zadnjih nekaj dneh je sovražnik okrepil obstreljevanje naselij v bližini fronte. Zato smo sprejeli odločitev, da evakuiramo otroke in starše, starejše ljudi, invalide in bolnike v bolnišnicah,« je na družbenih omrežjih zapisal proruski guverner ukrajinske regije Zaporožje Jevgenij Balicki.

Po njegovih besedah bo začasna evakuacija potekala v 18 krajih, med njimi tudi iz mesta Energodar, kjer se nahaja jedrska elektrarna v Zaporožju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do evakuacije prihaja v luči večmesečnih priprav Ukrajine na protiofenzivo, namenjeno ponovnemu prevzemu nadzora nad ozemljem, ki so ga na vzhodu in jugu države zavzele ruske sile. V pričakovanju ukrajinske protiofenzive se je v zadnjih dneh v Rusiji zgodilo več sabotaž, med drugim na železnicah in v skladiščih goriva.