»Zahvaljujoč vedno večjemu številu zadovoljnih kupcev izdelkov Alma Ras smo se odločili, da poleg butikov v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti odpremo še en butik v Ljubljani, tokrat v Supernovi na Rudniku. Tu je tudi naša spletna trgovina, v kateri smo dosegljivi in ​​vedno na voljo vsakemu kupcu, po vsej Sloveniji«, je prisotne s temi besedami nagovoril Rasim Memagić, generalni direktor in predsednik uprave družbe Alma Ras.

Alma Ras - Dotik, ki ga ljubim

Alma Ras s sloganom Dotik, ki ga ljubim, zagotavlja kakovost, brezhibno udobje in visoko estetiko vsakega kosa. Kot poudarjajo, so ponosni, ker se uporabniki njihovih izdelkov vedno znova vračajo k njim, zahvaljujoč kakovostnim materialom evropskega porekla, katerih kroji zagotavljajo udobje, s katerim posebej izstopajo. Nemalokrat se njihovi izdelki uporabljajo tudi za zunanje kombinacije oblačil, saj so večinoma narejeni tako, da imajo značilnost večnamenskosti. V svoji ponudbi imajo široko paleto izdelkov za vso družino. Zato so vodilni na lastnem trgu in preko podružnic širijo svoje poslovanje tudi regionalno.

Triumph, Calida, Armani, Mey – blagovne znamke, s katerimi sodelujejo že leta

Kakovost prepoznavajo tudi drugi, poslovni kupci, zato so na evropskem in svetovnem trgu prisotni zahvaljujoč svetovnim blagovnim znamkam, kot so Triumph, Calida, Armani, Mey, s katerimi že leta sodelujejo.

Podjetje ima več kot 1300 zaposlenih, v dolgoletnem obstoju pa so zbrali širok spekter strokovnjakov - od kakovostnih izkušenih šivilj in krojačev do inženirjev in kreativcev, vse z namenom, da ustvarijo renično kakovosten izdelek. Ključ do uspeha pripisujejo posebnemu pristopu v vsakem procesu, od izbire kakovostnih materialov, razvoja izdelkov v kreativnem oddelku Alma Ras do šivanja v lastnih proizvodnih prostorih.

Za trajnostno poslovanje, zadovoljstvo strank in zaposlenih

So zagovorniki trajnostnega poslovanja, zato si prizadevajo slediti temu konceptu v vseh poslovnih procesih. Tako večino izdelkov izdelujejo z uporabo zelene energije in uporabljajo okolju prijazno embalažo ter nenazadnje vlagajo v znanje in zadovoljstvo zaposlenih.