Na berlinski zabavi so bili različni udeleženci, od berlinskih poznavalcev modne industrije do mednarodnega tiska in slovenskih vplivnežev, kot so Gaja Prestor, Nina Grilc in Mia Guček, ki so vse nosile modne kose iz kolekcije Mugler H&M.

Za občutek raznolikosti in vključenosti

Kolekcija je bila predstavljena v ločenih prostorih. Gostje so bili vodeni skozi svetel prostor, kjer so bile lutke, pritrjene na ledenih blokih, predstavljene znotraj instalacije. Le-ta je ustvarila senzorični prostor in vzbudila radovednost gostov. Množica obiskovalcev zabave je bila nato vodena skozi temen prostor, ki so ga poudarjale instalacije, ki jih je zasnoval sodobni umetnik svetlobe Nick Verstand.

Dogodek, ki se ga je udeležilo več kot 900 gostov, je izražal občutek raznolikosti in vključenosti, ki je za Muglerja osrednjega pomena in ki je osnova demokratičnega etosa oblikovalskih sodelovanj H&M.

Kolekcija Mugler H&M bo na voljo v izbranih prodajalnah in na spletu od 11. maja 2023.

Prijatelje in sledilce blagovne znamke vabimo, da se pridružijo pogovoru na družbenih omrežjih z uporabo #MuglerHM