Ustavno pritožbo je Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice danes posredoval tudi predsedniku vlade Robertu Golobu in ga ob tem pozval, naj ukrepa proti ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu. Golobovo pobudo za zamrznitev odstrela 230 medvedov in odprtje javne razprave glede tega vprašanja, so pri monitorju označili za hvalevredno.

Na drugi strani pa premierju očitajo, da dopušča nezakonito ravnanje ministrstva pod vodstvom Brežana, ki ni sklical javne razprave pred morebitnim odstrelom medvedov kot zaščitene vrste. Brežan po navedbah monitorja odločbo o odstrelu skriva pred javnostjo.

»Še huje, medtem vaš minister dovoljuje nadaljnje odstrele medvedov in je dal pobiti v tem času že 165 medvedov od 230, s čemer prikazuje Slovenijo kot barbarsko deželo turističnega izživljanja nad živalmi naših, zato krvavih gozdov,« so v pozivu Golobu zapisali na Helsinškem monitorju Slovenije za človekove pravice. Golob ima kot predsednik vlade po njihovem prepričanju pooblastila zahtevati od ministrstva takojšnjo ustavitev nadaljnjega odstrela medvedov in odprtje javne razprave.

Brežan je sicer na sredini skupni seji parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dejal, da je bilo na podlagi nedavno sprejete odločbe doslej iz narave odvzetih 158 medvedov.

Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice v ustavni pritožbi tako predlaga, da se z začasno odredbo nemudoma ustavi in prekliče lov na medvede, ter da se »nezakonita in protiustavna odločba« prednostno odpravi.

Obenem predlagajo, da ustavno sodišče pridobi sporno odločbo, ki se jo izvaja s »praznimi obljubami o javni razpravi enkrat potem, ko bo zločin proti naravi že uspešno dokončan«, je zapisano v posredovani ustavni pritožbi.

Z množičnimi odstreli medvedov, kakršna sta letošnji in lanski, ministrstvo ogroža obstoj zaščitene vrste medvedov v Sloveniji, prav tako ne spoštuje razploda medvedov. »Razjasnjeno ni niti to, kako ministrstvo s tako pavšalno odločbo spoštuje zasebno lastnino gozdov, ali ima kakšna dovoljenja lastnikov za primitivno divjanje po njihovih gozdovih,« so zapisali v pritožbi.

Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice v zvezi z odločbo očita turistični poboj medvedov, pri čemer se sklicuje na poročanje Slovenski novic, da naj bi lovci prejeli po 10.000 evrov, da tujcem omogočijo lov na medvede. Ob tem se sprašujejo, kako je urejeno in legalizirano, da tujci pridejo oboroženi v Slovenijo in tukaj streljajo, ter kako so zaščiteni lastniki in sprehajalci po gozdovih.

»Iz vsega navedenega je razvidno, da je javna obravnava, ki ji mora slediti popolna regulacija vprašanja odstrela zaščitenih medvedov – nujna,« so poudarili.

Kot je 13. aprila ob izdaji odločbe z dovoljenjem za odstrel 230 medvedov pojasnil Brežan, je namen odločbe preprečitev resne škode in zagotavljanja zdravja in varstva ljudi. Populacijo rjavega medveda v Sloveniji želijo v prihodnjih letih zmanjšati na 800. Ob tem je poudaril, da so preučili tudi druge možnosti za preprečevanje konfliktov, vendar niti preselitev na drugo mesto v naravi niti zadrževanje v ujetništvu zaradi številčnosti te vrste nista prišla v poštev.