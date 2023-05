Zgodilo se je (pre)blizu nas

»V osnovni šoli je prišlo do množičnega streljanja. Več mrtvih.« Kako bi se odzvali na to hitro in nepopolno novico, ki bi vam jo na zaslon mobilnega telefona serviral vaš priljubljeni brskalnik? Nikakor. Zamahnili bi z roko, podrsali po zaslonu in obvestilo zbrisali. Saj je menda jasno, da se je streljanje zgodilo nekje v Združenih državah Amerike, kjer imajo več orožja kot mačk in kjer se streljajo skoraj vsak dan in v glavnem čisto brez razloga. Dežurni krivec je prelahka dostopnost do strelnega orožja. Zadeva zaključena!