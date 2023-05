Upor proti digitalizaciji​

Jiri in Ondrej Vedral sta oni dan stala pred matičarjem v Pragi in si tradicionalno izmenjala nekoliko netradicionalna prstana, s katerima sta si obljubila večno zvestobo. Prstana češkega proizvajalca The Touch – ja, tudi Čehi imajo težave z iskanjem čeških imen za svoja podjetja – namreč nista običajna prstana. Sta elektronski napravi, ki merita srčni utrip. A tudi če bi merili le srčni utrip, ne bi bili nič posebnega; pač še ena elektronska naprava, ki je prek pametnega telefona povezana v svetovni splet, kot je danes vse povezano v svetovni splet, od našega življenja do našega hladilnika. Ne, ta prstana sta ne le povezana v svetovni splet, pač pa tudi sposobna utripati v ritmu srca drugega imetnika prstana, dokler je ta drugi imetnik prstana povezan v svetovni splet.