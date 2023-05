Zato sedaj ponovno dobesedno navajava odstavek, ki ga je napačno povzel predsednik SDS: »Stališče predsedstva Zveze veteranov vojne za Slovenijo in vodstva Zveze policijskih veteranskih društev Sever je jasno: nikoli nismo bili in nismo proti Muzeju slovenske osamosvojitve! Smo pa že od vsega začetka proti nedialoški ustanovitvi Samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve, kot je bil poimenovan ob formalni ustanovitvi v minulem letu, za kar smo vojni veterani izvedeli iz medijev. Brez dialoga z organizacijama, v katerih je preko 30.000 članov in od katerih je preko 25.000 članov s statusom vojnega veterana!«

Takšno vztrajanje predsednika SDS, da smo zapisali besedo »neideološki«, kaže na dvoje. Ali mu je kdo podtaknil ponarejeno pismo oziroma je pismo sam tako popravil ali pa ne zna ločiti dveh popolnoma nasprotujoči si besed: nedialoški in neideološki. Res je beseda nedialoška/-i novejšega izvora in se nanaša na dialog. Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, Državna založba Slovenije, 1994) razlaga besedo dialog kot: »pogovor, navadno med dvema osebama, ali izmenjava mnenj med zastopniki različnih stališč z namenom doseči soglasje ali sporazum«. V ospredju je drugačen model znanstvenosti, ki poskuša uveljaviti specifičnosti humanističnih in družboslovnih ved – nasproti monološkemu umu naravoslovja je postavljen dialoški in pluralni um humanistike in družboslovja, nasproti brez subjektnosti in nezgodovinskosti naravoslovnega znanstvenega spoznanja.

Sodobni človeški položaj na različnih ravneh in področjih je takšen, da je prevladalo spoznanje, ki ga vsaj na besedni ravni sprejema večina, da brez dialoga ni mogoče več shajati. To trditev sprejemajo tudi vsi avtorji knjige Na poti k dialoški človečnosti, ki pa se obenem sprašujejo, kakšno je stanje v pogledu uresničevanja dialoga in katere so ovire, da to ni boljše. Avtorji med drugim vidijo glavne ovire v rivalskem odnosu med ljudmi, nasilju, strahu, sovraštvu, nezaupanju, instrumentalizaciji človeka ter negativnih usedlinah v človeški duševnosti.

Zanimiva je poved v sobesedilu (Delo, 2008): »Strankini voditelji in aktivisti v političnih nastopih posnemajo stil in ton svojega predsednika. So ostri, nedialoški, nepomirljivi in seveda zvesto sledijo naučenim lekcijam, da jih je osupljivo poslušati, ko marsikdaj govore o stvareh, za katere niso popolnoma nič kompetentni.«

In če strankin voditelj, član Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, govori v državnem zboru na način, da ideologijo očita veteranskima organizacijama ZVVS in ZPVD Sever, potem očitno nekaj ni v redu z njim. Spomniti ga je treba na njegove govore po osamosvojitvi, kjer je izrekel mnoge pohvale vsem vojnim veteranom, danes pa priznava le peščico, okrog 700 vojnih veteranov. Ni mu prav, da se oglašamo, ko sam in njemu zvesti potvarjajo osamosvojitvene procese in vojno za samostojno Slovenijo in ko si posamezniki lastijo zasluge, ki jih niso vredni.

Tudi obnovljeno bivšo policijsko postajo Moste je po njegovi zaslugi dobilo v najem Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Ali se je kdaj vprašal, zakaj ni bil ta objekt dan v najem Zvezi policijskih veteranskih društev Sever? Mogoče bi se lahko tega spomnil v času svoje zadnje vlade, ko je bil njegov minister za notranje zadeve še vedno nekaj časa predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in ko ni hotel podpisati pogodbe o najemu prostorov z ZPVD Sever in je policijske vojne veterane oziroma zvezo omejeval na mnogih drugih področjih.

DR. TOMAŽ ČAS, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever

GENERALMAJOR LADISLAV LIPIČ, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo