Monarhi z najdaljšim stažem

Formalno bo danes okronani kralj Charles vladal velikemu delu sveta. Njegov imperij je namreč sestavljen iz Velike Britanije in 14 dežel Commonwealtha, to so: Antigva in Barbuda, Avstralija, Bahami, Belize, Kanada, Grenada, Jamajka, Nova Zelandija, Papua Nova Gvineja, Sveti Krištof in Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vincencij in Grenadine, Solomonovi otoki, Tuvalu in Združeno kraljestvo (Anglija, Škotska, Wales in Severna Irska)… Karl II. je po stažu eden najmlajših monarhov na svetu, pa še to nesrečo ima, da je njegova mati Elizabeta vladala res dolgo, zato rekordov po dolžini vladanja ne bo postavljal. V realni zgodovini sveta je najdalj časa vladal francoski kralj Ludvik XIV., več kot 72 let, sledi mu že omenjena Elizabeta II., ki je bila na prestolu 70 let. V zgodovini, ki je bliže mitologiji naj bi najdlje vladal arakanski kralj Mindi, na območju današnjega Mjanmara od leta 1279 do leta 1374, a temu skoraj nihče ne verjame, podobno kot nihče ne verjame, da je staroegiptovski faraon Pepi II. vladal 94 let, konec koncev nihče ne ve niti tega, kdaj se je rodil, podatki pa odstopajo tudi po 100 let. Kakorkoli, danes bomo predstavili še živeče vladarje, ki po nekem starem, za mnoge preživetem sistemu dedovanja, že dolgo vladajo, navadno brez kakšnih pretiranih demokratičnih vzgibov.