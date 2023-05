Tomo Brejc, fotograf: Fotografija je kot beseda, lahko je vest o vremenu ali poezija​

Ali bi morda lahko naročil še fotografa, da bi naredil kakšen vaš portret, ga vprašam med dogovarjanjem za pogovor. Tako kot mnogi fotografi je tudi on raje za objektivom kot pred njim in vljudno prosi, ali bi lahko zagato rešila s kakšno od njegovih fotografij. Vseeno ga, ko vstopava v kavarno Union, vprašam, katero mesto bi izbral, če bi se moral fotografirati. Tisto ob oknu, zaradi svetlobe, odgovori Tomo Brejc, eden od mednarodno najbolj znanih slovenskih fotografov. Fotografira za najbolj uveljavljene svetovne modne časopise, kot so GQ, Sunday Times Magazine, Esquire, L'Officiel Hommes Italia, Mr Porter, Vogue, in številne druge. Pred njegov objektiv je že stopilo za nas neverjetno mnoštvo filmskih in glasbenih zvezdnikov: Samuel L. Jackson, Nicole Scherzinger, James Norton, Antonio Banderas, Jamie Dornan, Jon Hamm, Stanley Tucci, Cristoph Waltz, Benedict Cumberbatch, Kit Harrington, Tom Hiddleston, Miles Teller, Jamie Campbell Bower, Nicholas Hoult, Sam Claflin in drugi.