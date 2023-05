»Jutro« je izšlo

Ko se je v Ljubljani zvedelo, da začne v kratkem izhajati neodvisen političen dnevnik »Jutro«, so nekateri skeptično zmajevali z glavami in niso hoteli verovati tem vestem.

Ti ljudje niso mogli pojmiti, da bi mogel v Ljubljani izhajati razen »Slov. Naroda« in »Slovenca« še tretji slovenski dnevnik, neodvisen od sedanjih strankarskih formacij in našli so se tudi ljudje, ki so čisto resno trdili, da neodvisen list ne more biti političen list. S takimi ljudmi, ki mislijo, da je politika identičen pojem s strankarstvom, se pač ne moremo pečati, ker jih ne smatramo za kompetentne, da o »Jutru« sploh izrekajo svojo sodbo; oni bi bolje storili, da se najprej še kaj naučijo in potem še le govorijo o rečeh, ki jih danes še ne razumejo. (…)

Jutro, 2. marca 1910

V slovo

Ne moremo dalje, »Jutro« je moralo pasti. Premalenkostne so še vedno slovenske razmere, da bi se v njih mogel vzdržati in razviti neodvisen dnevnik, ki ima na svoji strani sicer lepo število čitateljev in pristašev, pa nič – kapitala – – –

Denar! Ta gospodari povsod in tudi pri nas. Kdor nima denarja, naj bo ponižen, molči naj in posluša, kaj govorijo oni, ki kaj premorejo. Zmagovalec je vedno oni, ki razpolaga z denarjem in ako bo na grobu »Jutra« v bratski slogi triumfirala družba, ki je sicer nobena sila ne bi spravila skupaj, bo to triumf denarja, kapitala, ki ga »Jutro« nikdar ni imelo, ker se nikdar ni hotelo – prodajati – – – (…)

»Jutro« je padlo, ker se ni upognilo.

Poslavljamo se danes od naših čitateljev. Ni nam mogoče izdati niti ene cele številke več, ali ker nočemo, da bi »Jutro« izginilo brez slovesa, smo se odločili izdati vsaj to izredno izdajo, da se moremo posloviti od vseh onih, ki so nam ostali zvesti do zadnjega trenutka in ki bodo gotovo žalovali za svojim »Jutrom«. (…)

Ne sramujemo se neuspeha, ne smatramo se za premagane. »Jutro« je naučilo široke ljudske sloje na Slovenskem čitati dnevne liste, ono je bilo prvi slovenski dnevnik, ki si je prekrčil pot v one kroge, kjer se nikdar niso čitali politični listi. To je prva in največja zasluga »Jutra«, druga njegova zasluga je pa ta, da se je začela slovenska žurnalistika od leta 1910., odkar je začelo izhajati »Jutro«, naravnost bujno razvijati in – kar je najvažnejše – ona postaja ljudska, ne omejuje se samo na gotove kroge, temveč se poskuša udomačiti v najširših ljudskih slojih, kar ni težko, ker »Jutro« je razbilo led in napravilo pot. (…)

»Jutro« je mrtvo, ali še vedno se lahko zgodi čudež, ono morda še kdaj vstane iz groba. Ne obljubujemo ničesar, ker se niti sami ne vdajamo nobenim iluzijam, ali – mogoče je vse, torej tudi to. Za sedaj pa: prijatelji »Jutra«, hvala in srečno! (…)

Jutro, 8. maja 1912

Ginljiva smrt

Danes je izšla zadnja številka »Jutra«, ki obsega samo eno stran tiska. Na prvi strani je natisnjen samo »Jutrov« testament »V slovo«, v katerem se ginljivo poslavlja od vseh nehvaležnih ljudi, ki ga niso hoteli dalje plačevati. Konstatiramo, da je »Jutrova« smrt, dasi je bilo njegovo življenje grdo, jako spokorna, kajti ginljiva je »Jutrova« labodja pesem v prozi: »V zadnji uri se spravi človek s celim svetom in tudi »Jutro« odpušča predno umre – svojim sovražnikom«. (…)

Slovenec, 9. maja 1912

Pred desetimi leti

Leta 1910. je začelo v Ljubljani izhajati »Jutro«. (…) Po mnenju nekaterih ljudi je bil nov dnevnik za nas popolnoma nepotreben. Imeli smo dve glavni stranki, ti dve sta imeli vsaka svoj dnevnik (…) Čemu torej nov slovenski dnevnik? (…) S početka smo mislili, da je to »predpustna raca«, toda v začetku marca je »Jutro« izšlo in začelo se je takoj ugibati – kdo stoji za njim. List je naznanil, da se bo zanimal tudi za balkansko politiko in jugoslovanske razmere – in sedaj ni bilo težko najti sumljivega ozadja. (…)

O »Jutru« je vladalo takrat splošno mnenje, da je »srbofilski« list in »Slovenec« je rad namigaval, da dobiva podporo iz Srbije. (…) Naši dnevniki so imeli prej samo svoje stalne naročnike, ti so dobivali liste po pošti ali po raznašalcih – po trafikah se domači listi niso prodajali. »Jutro« je šlo v trafike in od tod na ulico. V tem je storilo korake naprej in je privabilo svoje čitatelje. (…)

Takrat smo se zbirali kot razbijači stare monarhije, sedaj se zbiramo kot graditelji svoje nove države. Pozdravljeni vsi, ki prihajate v »Jutro« s to mislijo.

Jutro, 24. avgusta 1920

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib