Barcelona, Barcelona …

Pred desetimi leti sva v Barceloni z novim podžupanom prevzela prvo nagrado za preureditev nabrežij Ljubljanice, jaz tedaj kot politik, koordinator projekta, on kot predstavnik nagrajenih projektantov. Naključje je hotelo, da sva bila nedavno spet v Barceloni na mednarodnem strokovnem srečanju, kamor je občina povabila poleg Pariza, Londona, Köbenhavna, Berlina, Züricha, Bruslja, Dunaja, Rotterdama, Milana, Genta, Lodža, Valencie in Vitoria-Gasteiza tudi Ljubljano. Tokrat v zamenjanih vlogah, jaz kot mestni svetnik, poročevalec za nazaj, on kot politik, z vizijo za naprej.