Nova platforma HBO bo združevala vse

Netflix je imel v prvem četrtletju tega leta kar 1,3 milijarde dobička in rekordnih 232,5 milijona naročnikov, kar je samo še en dokaz, da se rast pretočnih platform kljub njihovemu vedno večjemu številu nadaljuje in se še ne namerava ustaviti. Edino vprašanje tako še vedno ostaja predvsem, v katero smer se bodo razvijale in širile ter katero oziroma katere sploh izbrati. Da bo odločitev kmalu še težja, je postalo jasno sredi aprila, ko je svoje načrte na globalni virtualni novinarski konferenci razkrilo vodstvo podjetja Warner Bros. Discovery (WBD), ki stoji za filmskim studiem Warner Bros. ter pretočnima platformama Discovery+ in HBO Max.