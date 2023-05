Tone Kregar in Jernej Dirnbek - Dimek skupina Mi2: Sami sebi bomo gosti

Po okoli dva tisoč urah, preživetih na odru, petkrat več tistih čakajoč na koncerte, tisočih urah vaj, osmih avtorskih in enem koncertnem albumu, napisanih stotih pesmih, posnetem dokumentarnem filmu, dveh pesmaricah in biografiji bo skupina Mi2 prihodnji petek priredila tisoči koncert, in to v doslej, če verjamete ali ne, še neosvojenih ljubljanskih Križankah. Poslušat jih bodo prišli od blizu in daleč, napovedala se je celo skupina tržaških Slovencev. Če so nekoč veljali za »štajerski« bend, danes to nikakor ne velja več. Občinstvo ima »pubece s Sotle« rado, ceni njihovo pristnost, domačnost na odru, kar nagrajuje s skoraj vedno razprodanimi koncerti. Še danes se marsikdo začudi, da se lahko živi od muzike. A oni lahko. Čeravno je to pri nas prej izjema kot pravilo, pravi Tone Kregar. Nobeni starši od otroka ne slišijo radi, da bi bil muzikant, ko odraste. Edino hujše od tega so sanje o profesionalnem žogobrcu. A včasih se te vseeno uresničijo. »Mi smo kot firma. Ponosen sem, da desetim ljudem zagotavljamo ali kompletna sredstva za preživetje ali pa kar velik del tega,« dodaja Jernej Dirnbek - Dimek.