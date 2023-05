Kitajska vloga v Ukrajini: Svilna pot miru

V kitajski diplomaciji se nič ne zgodi naključno in njihova sporočila so pogosto subtilno kodirana s simbolizmom. Telefonski pogovor dveh predsednikov, Xi Jinpinga in Volodimirja Zelenskega, 26. aprila je potekal na obletnico černobilske jedrske nesreče, ki simbolno pomeni nesprejemljivost uporabe jedrskega orožja pa tudi grožnje z njegovo uporabo. To naj bi bila kitajska »rdeča črta«, kjer bi se nehalo njihovo več kot zavezništvo z Rusijo. Ko temu dodamo še javni poudarek, da »Kitajska ne bo dolivala olja na ogenj«, dobimo posredno zavezo, da Rusiji ne bo dostavljala orožja ali kritičnih delov za njegovo proizvodnjo. To naj bi kitajskega predsednika v očeh Zelenskega, pa tudi sveta, kvalificiralo kot nevtralnega mediatorja, in ne Putinovega pogajalca.