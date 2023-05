Kratka zgodovina jagnječjih brigad

Ena največjih kulinaričnih mitologij na Balkanu je tista o jagnjetini: zgodbe, ki se pripovedujejo in prenašajo z generacij na generacije, vsakokrat dobijo še dodatno dimenzijo, tako da večinoma nastane ustno izročilo, ki je vredno resnejše študije. Bil sem star vsega šest let, ko sem na vasi v vzhodni Hercegovini iz roke starejšega sorodnika prvič dobil kos mesa (na Orientu je največja čast, če ti nekdo nekaj da z roko, kar je, kot vemo, danes politično nekorektno), ob tem pa me je pomenljivo pogledal in pojasnil: