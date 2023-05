Tomaž Štokelj: Potrebujemo en zanesljiv temelj proizvodnje, recimo jedrsko elektrarno, ki ga lahko nadgradimo z obnovljivimi viri

Minulo leto je zaznamovala najhujša energetska kriza v zadnjih desetletjih. Zaradi ruske vojne agresije na Ukrajino so cene energentov – in z njimi cene električne energije – eksplodirale. Po koncu zime, ko bi si morali oddahniti, je narava postregla z enim najbolj sušnih poletij v zadnjem stoletju. Po Evropi so ustavljali hidroelektrarne. Energije je primanjkovalo. Mučni meseci, v katerih so si sledile človeške in naravne katastrofe, so dotolkli energetske družbe.