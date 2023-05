Za otroke bo hitro prepozno

Morda se motim, a prepričan sem, da bodo nekoč v prihodnosti družbena omrežja prepovedana za mlajše od osemnajst let. Nedolgo zatem pa bodo za otroke prepovedani tudi pametni telefoni (če bodo družbena omrežja in pametni telefoni ostali približno takšni, kot so). Ne upam si sicer napovedati, kdaj točno se bo to zgodilo in kdo jih bo prvi prepovedal – morda bodo to Finci, morda pa vendarle Kitajci, ki so že pred časom omejili igranje videoiger na zgolj tri ure na teden – a verjamem, da se bo prepoved zgodila. Tako kot se nam danes zdi neverjetno, da so naši dedki pri desetih letih kadili, se bo ljudem čez leta zdelo neverjetno, da so smeli naši otroci pri desetih letih uporabljati pametni telefon. In takrat bo otroške aktivnosti na družbenih omrežjih najbrž obravnaval zavod za socialno delo.