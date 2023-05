Leta 2005, ko je Laxmi na postaji čakala na avtobus, je še z dvema pajdašema prišel mimo in ji na obraz zlil kislino. Ob tem je Laxmi utrpela hude opekline na obrazu in vratu, v bolnišnici je ostala kar deset tednov in komaj preživela. V teku naslednjih let je potrebovala devet operacij, s katerimi so poskušali ublažiti posledice opeklin, vse stroške zdravljenja je plačala njena družina, ob podpori prijateljev. Njen napadalec je bil leta 2009 obsojen na 10 let zapora, Laxmi pa se je odločila, da bo o svoji usodi spregovorila v javnosti in se borila za to, da bi v Indiji vsaj otežili, če ne že povsem prepovedali dostop do kislin. Začela je sodelovati z organizacijo Stop Acid Attacks in leta 2013 zbrala 27.000 podpisov za pobudo o prepovedi proste prodaje kislin. Zakonodajalec je zatem sprejel spremembe zakona, s katerimi je prepovedal prost dostop do kislin in zapovedal, da stroške zdravljenja žrtev napada s kislino poslej plačuje zvezna vlada. Leta 2014 je Laxmi prejela mednarodno nagrado za pogum, ki jo hrabrim ženskam po vsem svetu podeljuje ameriško zunanje ministrstvo, leta 2016 pa je prvič stopila na modno pisto kot manekenka in model. Laxmi, ki se zaveda, da so razmere v Indiji še vedno precej oddaljene od tega, kar zahteva sprejeti zakon, si s pomočjo sklada Chhanv prizadeva, da bi preživelim žrtvam napada s kislino nudili podporo in jim povečali možnosti za preživetje. Njeno zgodbo pripoveduje film Chhapaak, ki so ga posneli leta 2019.