Olotu, ki je študiral medicino na univerzi v Dar es Salaamu in doktoriral iz klinične epidemiologije ter cepiv na Oxfordu, se je že na začetku svoje poklicne kariere, ko je delal kot pediater, zapisal boju proti malariji, ki je še vedno ena najbolj smrtonosnih bolezni na planetu. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se je leta 2021 z njo okužilo 247 milijonov ljudi, 619.000 jih je zaradi bolezni umrlo. Kar 80 odstotkov tistih, ki so podlegli bolezni, je otrok, mlajših od pet let. Toda če so še nekaj let nazaj večinoma lahko le zdravili obolele, je prvo upanje za uspešnejši boj proti bolezni že leta 2015 vzbudilo cepivo Mosquirix, ki je učinkovito v 30 do 40 odstotkih, Svetovna zdravstvena organizacija pa ga je za širšo uporabo priporočila oktobra 2021. Še bolje se je po prvih kliničnih študijah odrezalo cepivo R21, ki ga je 50 znanstvenikov na Inštitutu Jenner Univerze v Oxfordu razvijalo zadnjih 10 let. Dosedanji postopki kažejo, da je cepivo učinkovito pri več kot 75 odstotkih cepljenih otrok, kar za okoli 100 držav v podsaharski Afriki, jugovzhodni Aziji, Indiji, Srednji in deloma Južni Ameriki, kjer je malarija še vedno eden najbolj pogostih razlogov za smrtnost med otroci, pomeni pomemben preboj. Medtem ko so v Maliju, Burkina Fasu in Keniji že zaključili tretjo fazo kliničnih poskusov, v katerih je cepivo prejelo 4800 otrok, so pod budnim očesom dr. Olotuja s četrtim poživitvenim odmerkom nedavno cepili zadnjih 20 od 600 otrok tudi v Tanzaniji.