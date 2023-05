A vse skupaj ni kaj dosti pomagalo, ko so se nanjo zaradi ponesrečene šale na enem od njenih koncertov v Istanbulu spravile turške konservativne oblasti in jo avgusta lani aretirale, jo nato spustile v hišni pripor in jo ta teden tudi obsodile na deset mesecev pogojne zaporne kazni. Gülşen, ki sicer ne velja ravno za politično angažirano umetnico, je na omenjenem koncertu enemu od članov njene skupine na odru dejala, da njegova perverznost izhaja iz tega, da je obiskoval šolo Imam Hatip. Gre za državne verske gimnazije, v katerih so sprva poučevali le bodoče imame, zdaj pa v te šole pošiljajo svoje otroke tudi konservativne turške družine. Med drugim je eno takšnih šol obiskoval tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan. Šala, ki si jo je privoščila pevka na odru, bi najbrž ne imela kakšnih hujših posledic, če se kak mesec po koncertu po družbenih omrežjih ne bi razširil video posnetek, po katerem je Gülşen postala tarča podpornikov turškega predsednika in njegove stranke AKP. Na to se je odzvalo tudi državno tožilstvo, ki je pevki očitalo podpihovanje sovraštva in žalitev skupine prebivalstva. Sedeminštiridesetletna pevka, ki jo imajo turški konservativci v želodcu že dlje časa, predvsem zaradi tega, ker se na odru pojavlja v drzno razgaljenih kostumih in tudi javno podpira skupnost LGBT, se je sicer že opravičila tistim, ki bi jih njena šala lahko prizadela, a ji oblasti še vedno nagajajo, kjerkoli je to mogoče, med drugim tudi s tem, da prepovedujejo njene koncerte.