Običajno ga poznajo po tem, da izdeluje eksponate za izkustvene muzeje. Vse do tedaj, ko so se pred nekaj leti nanj obrnili okoljski aktivisti iz Krakova, si nikdar ni misli, da bi njegovo delo lahko pripomoglo k temu, da se kaj pomembnega spremeni v družbi. Prosili so ga, naj zgradi model pljuč iz flisa in za njim namesti ventilator, ki bo vanj vpihoval zrak. Idejo, so mu povedali aktivisti, so dobili v Indiji, kjer je zrak prav tako onesnažen kot na Poljskem. Najprej si je mislil, da iz tega tako in tako ne bo nič, toda dva krat dva metra velik pano z modelom pljuč je spremenil miselnost in zavest v večini poljskih mest. Ljudje, ki so opazovali, kako se je sprva beli flis na koncu obarval povsem črno, so dojeli, kaj se dogaja z njihovimi pljuči v mestih, polnih smoga. Tako so na eni strani od politikov zahtevali, naj začnejo ukrepati, na drugi strani pa tudi sami spremenili svoje navade in načine ogrevanja.