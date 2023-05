Združenje ekip AIGCP je marca poslalo pismo Mednarodni kolesarski zvezi (Uci), ko je postalo znano, da organizatorji Gira, RCS Sport, pričakujejo logistično podporo na motorjih, še dodaja Cyclingnews. Iz pisma je razvidno, da je Uci od RCS Sport zahtevala spremembe in opozorila na možnost, da bo etapa v celoti odpovedana. Pri RCS Sport zadevo zdaj preučujejo pred petkovim sestankom vodij ekip.

Organizatorji so zagotovili prostor za menjavo koles med ravninskimi prvimi 11 kilometri in zahtevnimi zadnjimi 7,5 kilometra, vendar se je v zadnjih dneh razvnela debata, kako lahko ekipe zaščitijo svoje kolesarje, ki bodo vodili v skupnem seštevku, da jim defekt ali mehanska poškodba ne uničita možnosti za zmago.

Belgijec Remco Evenepoel, ki je ob slovenskemu asu Primožu Rogliču eden glavnih favoritov v boju za rožnato majico, upa, da bodo organizatorji našli rešitev: »Malce škoda je, da so se šele zdaj zavedli, da obstajajo težave. Še vedno se lahko peljemo do vznožja zadnjega vzpona in tam končamo, potem imamo 11-kilometrski kronometer.«

Pojavili so se predlogi, da bi lahko cilj etape prestavili na drug vrh. Pogosto so na Giru kolesarili na Zoncolan, ki je od Svetih Višarij oddaljen 100 km. »V bližini je veliko vzponov, na katere lahko pridemo. Nekaj bodo našli, ne pričakujem, da na Giru ne bo 20. etape,« pravi Evenepoel. Ta je še dodal, da bi morala biti vsaka morebitna nadomestna trasa gorski kronometer, kot je načrtovano.

Prav 20. etapa italijanske pentlje pa je zaradi bližine Slovenije še posebej zanimiva za domače navijače Rogliča in Jana Tratnika, saj so načrtovali množičen obisk.

Evenepoel poziva pred Girom: Nosite masko!

Po več koronskih primerih tik pred kolesarsko dirko po Italiji je Remco Evenepoel pozval k okrepitvi ukrepov. »Izguba več kolesarjev v pelotonu mora biti sporočilo vsem, da moramo paziti, ker virus še vedno obstaja. To velja za voznike, športne direktorje in novinarje. Nosite masko,« je pozval Belgijec.

V zadnjih dneh je bilo tik pred Girom med kolesarji več okužb s covidom. Še posebej hudo so prizadeti v ekipi slovenskega asa Primož Rogliča, saj so morali kar trije njegovi pomočniki pri Jumbo-Vismi po okužbi zapustiti dirko po Italiji, ki se začne v soboto. »Vedno je strašljivo, ko so kolesarji izključeni, še posebej zaradi covida. Mislim, da bomo naredili tako, kot smo na zadnji Vuelti. Poskušali bomo ostati čim bolj v naših mehurčkih. Nosite masko, bodite previdni, pogosteje si umivajte roke!« je pozval svetovni prvak Evenepoel.

Koronskih omejitev sicer v kolesarstvu to sezono ni več. Kot je v četrtek povedal tudi Roglič, so zaradi covida v ekipi še bolj pazljivi, a po njegovem potrebuješ tudi nekaj sreče, da ne zboliš. »Vse te spremembe niso optimalne, nihče si jih ni želel. A vemo, da je covid del vseh nas. Zaradi njega je prišlo do zamenjav v zadnjem trenutku. Na nas je predvsem to, da verjamemo v kogarkoli, ki bo prišel kot zamenjava, naloga ostaja nespremenjena. Spet poudarjamo tisto, kar smo že imeli pred časom - maske, zaščita ... poskušamo poskrbeti vsak zase v najboljši meri in upati, da ostanemo zdravi do konca,« je dejal Roglič o najbolj aktualnem dogajanju tik pred Girom.