Napoli je po četrtkovem remiju 1:1 v Vidmu prišel do prvega scudetta po časih legendarnega Argentinca Diega Armanda Maradone. Zmago si je na velikih zaslonih stadiona, ki nosi ime argentinske legende, ogledalo 60.000 navijačev, po tekmi pa so se odpravili proslavljat naslov italijanskega prvaka v središče Neaplja. Z vseh koncev mesta so navijači v nebo izstrelili ognjemet. Na trgu Piazza del Plebiscito blizu pristanišča pa so peli in slavili, mahali z zastavami ter izstrelili več raket, dodaja nemška tiskovna agencija dpa.

Med proslavljanjem v mestu je v neapeljski bolnišnici, kamor je kasneje prišel v resnem stanju, po strelnih ranah umrl 26-letnik. Po poročanju dnevnika Corriere della Sera za zdaj še ni jasno, ali so bili streli izstreljeni v okviru nogometnega slavja ali pa je šlo za kriminalno dejanje. Časnik La Stampa namreč poroča, da je bila žrtev povezana z lokalnim mafijskim klanom. Policija sicer še vedno ugotavlja, kaj se je zgodilo, so zapisali pri Ansi.

Tri osebe so med proslavljanjem utrpele poškodbe rok, ki jih je povzročil ognjemet, so še sporočili lokalni zdravstveni organi. Po navedbah La Stampe je več kot 200 ljudi ponoči končalo v bolnišnici zaradi poškodb, ki so jih dobili med praznovanjem, vse od ran z nožem do opeklin od petard in napadov astme, ki so jih povzročili vdihavanje dima iz bakel.

Tisti neapeljski navijači, ki so tekmo spremljali v živo na stadionu Dacia Arena v Vidmu, pa so po koncu tekme preplavili igrišče. V pretepu je bilo poškodovanih osem ljudi, še piše dpa.

V Videm je sicer pripotovalo 15.000 privržencev Napolija, ki so zapolnili več kot polovico Udinesejevega stadiona, ki sprejme nekaj več kot 25.000 gledalcev. Več tisoč navijačev se je zbralo tudi pred vhodi stadiona.