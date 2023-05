Konec višanja obrestnih mer?

Ameriška centralna banka Fed je na sredinem zasedanju dvignila obrestno mero na 5,25 odstotka in nakazala, da bodo naslednji dvigi odvisni od podatkov s trga dela in inflacijskih številk ter tudi od dogajanj na bančnem področju. Dejstvo je, da se inflacija v ZDA ohlaja, resda z lanskih rekordnih številk. Ohladile so se cene surovin in žit. Višje obrestne mere še naprej vplivajo na neravnovesja, ki so se ustvarila od različnih kovidnih pomoči dalje. Trenutno so v zelo slabem položaju ameriške regionalne banke. Teh je v ZDA več tisoč, delujejo v posameznih državah, regijah in imajo različne poslovne modele. Najbolj tvegane trenutno ostajajo brez depozitov, saj so posamezniki ali skladi ocenili, da so banke posodile denar subjektom, ki ga bodo težko oziroma ga ne bodo mogli vrniti. Banka lahko tako čez noč ostane brez likvidnosti in ne preostane ji drugega, kot da zaprosi za pomoč državo. Trenutno je glavno vprašanje, koliko je bank, ki so tvegale preveč in potrebujejo pomoč, ter kako bo to vplivalo na splošno rast BDP v Ameriki. Za bankami namreč ostanejo prazne nepremičnine, nasedli projekti, ki zmanjšajo zaposlenost in posledično, zaradi nižje kupne moči prebivalcev, znižujejo tudi inflacijo. Ocena, kako se bodo razmere gibale v prihodnje, je zelo težka.