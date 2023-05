To so besede antropologinje Margaret Mead, ki so služile kot uvod v KIK konferenco internega komuniciranja, ki je potekala konec aprila pod taktirko družbe Mediade. Poseben del programa je bila tudi sekcija Zlata nit, kjer so na omizju Fizika odnosov z udeleženci svoje izkušnje delili predstavniki najboljših zaposlovalcev. Pogovor je vodila urednica priloge Zaposlitve in kariera Tonja Blatnik, modrosti uspešnih zgodb slovenskih zaposlovalcev pa so delile predstavnice aktualnih zlatonitnikov mag. Roswita Golčer Hrastnik iz Biosistemike, Nadja Čakič iz Dewesofta in Nina Nikić iz Adrie Dom.

Dobri odnosi niso stvar naključja

Za dobre odnose je potrebna odprta in odkrita komunikacija z zaposlenimi. »Ravno zaradi interdisciplinarnosti in sodelovanja med zaposlenimi se zavedamo, da so kakovostni medosebni odnosi ključni za dosego ciljev. Spodbujajo transparentno komunikacijo, stalni razvoj posameznikov in odgovornost vseh zaposlenih. S tem ustvarjajo stimulativno in inovativno okolje, ki omogoča razvoj naprednih biotehnoloških rešitev za kompleksne izzive in prispeva k trajnostnemu napredku v biotehnoloških podjetjih in univerzah na mednarodnih trgih, predvsem v Evropi in ZDA,« je poudarila mag. Roswita Golčer Hrastnik. Biosistemiki, enemu izmed vodilnih podjetij na področju razvoja trajnostne programske opreme za laboratorije, se je pridružila, ko jih je bilo v ekipi devet, zdaj jih je 45, od tega kar enajst doktorjev znanosti.

Solastništvo zaposlenih

Podobno kot lepilo drži skupaj koščke, v podjetju Dewesoft ekipnega duha napajata skupna kuhinja in solastništvo zaposlenih. Nadja Čakič, vodja odnosov z javnostmi v podjetju, je poudarila, da ohranjanje slovenskega lastništva zaradi dejavnosti in kapitala, potrebnega za globalni razvoj, ni samoumevno. »Transparentnost komunikacije je najvišja možna: med drugim lahko vsak zaposleni v vsakem trenutku v realnem času vidi finančne podatke, izračun dobička, dodane vrednosti in svoje udeležbe v njej.« Vsak zaposleni ve, da je njegovo delo pomembno in vidi veliko sliko: prstni odtis posameznika se – pogosto dobesedno – nahaja v vesolju. Pri razvoju zaposlenih je poudarek na holističnem pristopu, tako znanj in sposobnosti, ki jih podjetje potrebuje, upoštevajoč posameznikov čustveni in duhovni razvoj.

Veter v jadra kreativnosti

Adria Dom dokazuje, da je mogoče v kraju z manj kot 600 prebivalci zgraditi voditeljsko podjetje. Podjetje izkazuje izjemno visoko zavedanje pomena zaposlenih za doseganje vizije in dolgoročnih ciljev. Gre za hitro rastoče, razvojno in tržno usmerjeno podjetje s skoraj 100-odstotnim izvozom. »Smo eden največjih in najuglednejših zaposlovalcev v Beli krajini z več kot 300 zaposlenimi,« je poudarila Nina Nikić, direktorica kadrov v podjetju Adria Dom, proizvajalcu sodobnih namestitvenih produktov. Ustvarjajo okolje, v katerem se ljudje počutijo varne in sproščene, kar jim daje veter v jadra kreativnosti in inovativnosti. Po številu inovacij Adria Dom letvico postavlja zelo visoko. Napak se ne bojijo, prav nasprotno: do njih imajo visoko toleranco. S tem krepijo zavedanje, da pri inoviranju lahko prestopajo mejo, ki je včasih zelo tanka. Z digitalizacijo delovnih procesov krepijo konkurenčnost, dodano vrednost in se uvrščajo med trajnostne voditelje zelenega prehoda.

*** Osebni pristop je recept za vzpostavitev zaupanja.

*** Produktivnost podjetij v Sloveniji dosega komaj 84 odstotkov evropskega povprečja. K boljšim rezultatom lahko prispevajo zlasti boljši odnosi. Vodenje je postalo zahtevnejše, interno komuniciranje pa postaja pomembnejše.