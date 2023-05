Od tega je bilo po pričakovanjih največ pozdravov v sliki in besedi v domovino razposlanih iz obljubljene dežele Hrvaške. Kot so zapisali na spletnem mestu n1, si južni sosedje manejo roke, saj se je sezona kljub slabemu vremenu in dežju začela odlično, in napovedujejo, da bo celo rekordna. »Čeprav so se cene dvignile in Slovenci te dni visoke račune hrane in pijače vestno objavljajo na družbenih omrežjih, so tudi za tokratne prvomajske praznike okupirali hrvaško obalo. Trenutno na Hrvaškem dopustuje skoraj 170.000 turistov, prednjačijo pa Slovenci,« se je glasila ocena stanja v okupirani Hrvaški.

Če se je delavski razred razkropil po Istri, Kvarnerju in Dalmaciji, pa se je vladajoči razred odpravil raziskovat še eno sosednjo bratsko državo. Po poročanju Slovenskih novic je ta hip najbolj popularnega politika v državi, kot so ga predstavili svoji bralni skupnosti, Anžeta Logarja neznani paparac zasačil v tujini, točneje v priljubljenem zabavišču v Italiji, v Gardalandu, kjer je bil, kot so zapisali, najbrž s svojima hčerkama in partnerico. Dodali so še, da je sicer znano, da je Anže strasten športni rekreativec, dvakrat je prehodil celotno Jakobovo pot, in sicer enkrat po severni in enkrat po francoski strani, večkrat pa ga vidijo tudi na specialki, kako besno potiska pedale. Točno tam kot Logar se je minule dni potikala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko in si za fotografijo na instagramu ob vrtiljaku s konjički prislužila natančno 189 všečkov in dva komentarja.

Po Italiji je menda pohajkoval tudi vrhovni državni poglavar Robert Golob, ki naj bi prvomajsko poslanico ljudstvu poslal s Sicilije, kamor naj bi za nekaj dni odpotoval s svojo spremljevalko Tino Gaber. Vsaj tako so sklepali kronisti njegove življenjske poti, ko se je iz Taormine, ki je zaslovela po nadaljevanki Beli lotus, javila njegova izbranka. »Najprej je objavila fotografije poleta nad morjem, nato je sledila serija prečudovitih posnetkov, ki jih je zelo všečno predstavila v videu. Sledilcem je pokazala prekrasen razgled iz luksuzne hotelske sobe, potem pa še utrinke s sprehoda po starem mestnem jedru mesteca Taormina ob Sredozemskem morju. Videli smo tudi staro antično gledališče (Teatro antico di Taormina), ki velja za drugo največje tovrstno gledališče na Siciliji (za gledališčem v Sirakuzah),« so njeno počitniško avanturo povzeli na portalu metropolitan.si. Gabrova sicer ni razkrila, s kom je na počitnicah, so pa podrobno analizirali njen posnetek in strokovno namignili, da bi res lahko šlo za Goloba, saj je k videoposnetku dodala iz treh besed sestavljen ključnik v italijanskem jeziku: »amici, amore, felicitá«, kar bi, kot so nas poučili, v prevodu pomenilo: prijatelji, ljubezen, sreča.

Stare končno na dopust

Ker se minuli teden med slavnimi ni dogajalo kaj veliko drugega ko to, da se je prepotovalo svet do konca in nazaj, se lahko za hip ustavimo na Bahamih, od koder nam je pomahala Rebeka Dremelj, njen reportažni zapis pa so povzeli v časniku Svet 24. Z možem Sandijem Škalerjem in hčerkama so se po pričevanju najprej podali v Miami in Orlando, kjer so si ogledali vile bogatašev, Nasin vesoljski center in znamenite peščene plaže, ob vseh teh svetovnih čudesih pa se je Rebeki uresničila še ena od velikih želja: božala je delfine. »Tole sliko sem si želela že 43 let! No ne čist tako, sem sicer upala, da mi bo še lubčka dal, ampak ok! Bolje išta nego ništa,« je zapisala ob fotografijah s prikupnim morskim sesalcem. Nato so se vkrcali na luksuzno ladjo in odšli na križarjenje po eksotičnih Karibih, prva postaja so bili Bahami, kjer so po zapisanem uživali v kristalno modrem morju in belih peščenih plažah, ki so jih spominjale na Maldive, nato so se ustavili na Jamajki, kjer so med drugim obiskali Reggae Hill, čudovito tropsko posestvo, kot ga je predstavila zainteresirani javnosti, sledili so še Kajmanski otoki in postanek v Mehiki, nato pa povratek nazaj domov na domače posestvo v Brežice.

Še en velik ljubitelj morja se je oglasil s plaže. Andrej Stare, ki so nam ga v reviji Lady predstavili kot priljubljenega televizijskega športnega komentatorja in ki že nekaj let ni imel resnega dopusta. Prav zato si je menda dejal, da si bo letos privoščil počitnikovanje na polno, in pot ga je zanesla na največji in najgosteje poseljen otok med vsemi sedmimi Kanarskimi otoki, na Tenerife, kot piše v krajši geografski predstavitvi tega španskega otočja. »Tu so res izjemen mir, sonce, dobra hrana, prava sprostitev za dušo in srce, kot nam je zapela skupina Laibach na nepozabnem odprtju svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici,« pa je besedilo z razglednice, ki ga je v domače kraje prijateljem in znancem poslal Stare in še dodal, da bi tam kar ostal, a kaj ko ga v Portorožu čaka nova služba, in to ne novinarska, temveč zdravniška. Kot so še priobčili, namreč ni nobena skrivnost, da Andreju kruh daje medicina, medtem ko je televizija le njegova ljubezen.

Kek ni plesni talent

Edini, ki med prvomajskimi prazniki ni samo užival, plaval in se nastavljal soncu, je bil naš nekdanji ljubljeni predsednik Borut Pahor, ki ga je po razkritju v Slovenskih novicah v Parizu doletela strašna smola. V uvodu v tragedijo, ki se je zgodila ob reki Seni, so zapisali, da ko smo manjši, nam starši venomer govorijo, naj gledamo pod noge. Ko odrastemo, pa te res dobronamerne nasvete očitno pozabimo, kar nam lahko potrdi nekdanji predsednik države, ki se je mudil v Parizu, kjer si je, kot smo pri njem vajeni, kot so dodali, vzel čas tudi za tek. A si bo moral vzeti čas tudi počitek. Takole pa se bere njegova zgodba: »Tečem ob Seni. Gledam naokoli, samo pod noge ne. Kar naenkrat padem kot pokošen. Stopnica. Auč, boli. Splaknem rano, peče. 12 sekund se smilim sam sebi, potem se delam hrabrega in tečem naprej,« je ob priloženi fotografiji strganih sivih pajkic in odrgnjenega kolena sodržavljane nagovoril Pahor.

Ker smo se znašli v obdobju, ko je moderno plesati, ni nič neverjetnega, da so se v reviji Lady lotili raziskovalne teme o plešoči skupnosti slavnih slovenskih osebnosti, saj za povrh vse od leta 1982 velja, da je Unesco sprejel pobudo slovenske legende baleta Henrika Neubauerja in tako 29. aprila praznujemo svetovni dan plesa. Nogometni trener in selektor reprezentance Matjaž Kek, ki se mu je uspelo uvrstiti v rubriko velikih slovenskih zvezdnikov, je denimo povedal, da niti slučajno ni res, da plesa ne mara, ampak kak velik plesni talent pa nikoli ni bil. »V mladosti smo v Mariboru s prijatelji pogosto zahajali na plese, a smo bolj opazovali lepo oblečena dekleta, kot se z njimi vrteli po parketu,« je o svojih plesnih sposobnostih povedal glavni nacionalni nogometni taktik. Še en kleni Mariborčan, Vinko Šimek, je nekoč veliko plesal. »Še zlasti na imenitnih medicinskem in Pajkovem plesu v hotelu Slavija, ki sta veljala za vrhunski elitni dogodek, na katerem so nastopile največje zvezde takratne Jugoslavije. In tam sva uživala z ženo Sonjo,« je takratno plesno sceno podoživel Šimek.