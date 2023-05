Olimpija in Maribor sta največja tekmeca v slovenskem nogometu, vendar med njima vlada tudi veliko spoštovanje. Čeprav je včerajšnja novinarska konferenca v Celju pred finalom slovenskega pokala, ki bo v soboto ob 20.30 na stadionu Z'dežele, trajala kar pol ure, ni bilo niti ene besede izzivanja ali širokoustenja. Trenerja Damir Krznar in Albert Riera ter kapetana Martin Milec in Timi Max Elšnik so bili kljub velikemu rivalstvu in pomembnosti lovorike v retoriki preudarni in umirjeni. Po novinarski konferenci se je vsa četverica še nekaj minut zadržala v prijateljskem klepetu.

Maribor brez Iličića in Antolina

»Verjamem, da bo tekma praznik slovenskega nogometa. Želim si, da pomembnost tekme ne bo ovirala igralcev in strokovnih štabov, da bodo gledalci lahko uživali v najbolj prazničnem nogometnem dogodku v vsaki državi, kot je finale pokala,« je izpostavil Hrvat na klopi Maribora Damir Krznar, ki je v svojem obnašanju pravi gospod tradicionalne zagrebške šole. Potem ko je Maribor izgubil štajerski derbi s Celjem prav na prizorišču letošnjega finala, se je Krznar vidno oddahnil v torek po zmagi proti Muri. Skrbi mu povzročata poškodbi Josipa Iličića (stegenska mišica) in Aljaža Antolina, za katera je zatrdil, da ne bosta nared.

»Vzdušje v ekipi je dobro. Čaka nas lepa, trda in težka tekma. Verjamem, da bodo gledalci uživali,« je trenerja dopolnil kapetan Maribora Martin Milec, ki se zaveda pritiska. Če Maribor ne osvoji slovenskega pokala, bo sezona brez lovorike neuspešna. »V Mariboru je pritisk pred vsako tekmo. Potem ko se nam ni izšlo v prvenstvu, moramo osvojiti slovenski pokal, a vedno se nekaj vpraša tudi nasprotnika, ki je tokrat dobra ekipa. Na veliko tekmah smo pokazali, da znamo igrati odlično. Če bo vsak posameznik prikazal takšno igro, kot jo zna, bomo zelo blizu zmagi,« je dodal 31-letni Milec. Maribor na slovenski pokal čaka že sedem let, zadnjič ga je osvojil leta 2016. V finalu je nazadnje igral 2019, ko je bila prav v Celju boljša Olimpija.

Olimpija v sezoni še ni izgubila dveh tekem zapored

Olimpija je v sredo na gostovanju pri Radomljah, proti katerim je igrala z rezervno zasedbo, doživela že peti poraz spomladi in sedmega v sezoni. Igralci Ljubljančanov so očitno mislili, da je že konec tekme po prvem polčasu, po katerem so vodili z 1:0. Trener Olimpije Albert Riera stavi na tradicijo, saj njegova ekipa v letošnji sezoni nikoli ni doživela dveh porazov zapored. »Pričakujem spektakel, saj nogomet igramo za gledalce. To je tekma, v kateri lahko uživajo igralci, trenerji in gledalci. Ker gre za derbi, se lahko zgodi marsikaj in odloči že malenkost. Lepo je, da se najboljši ekipi v Sloveniji letos borita za slovenski pokal,« je bil diplomatski trener Olimpije Albert Riera, ki je v letošnji sezoni Maribor premagal trikrat in enkrat izgubil.

Po številu prodanih vstopnic se obeta, da bo imel Maribor večjo podporo s tribun kot Olimpija. Trener Riera upa na izenačeno število navijačev, da Olimpija ne bo v zaostanku že pred prvim žvižgom sodnika. »Upam, da bo prišlo čim več navijačev obeh klubov in bo stadion v Celju, ki je velik, poln. Čeprav niso podporniki dveh največjih klubov Sloveniji, bi si vsak nogometni navdušenec moral ogledati to tekmo, saj v finalu igrata največji ekipi v državi. Oboji premoremo veliko kakovosti, zato verjamem, da bo tekma zanimiva. Že za derbi ne potrebujemo dodatne motivacije, zdaj pa je v igri lovorika, zato pričakujem boj na polno 90, morda tudi 120 minut. Pričakujem super tekmo,« je bil po tradiciji zgovoren kapetan Olimpije Timi Maxi Elšnik, ki bo imel s soigralci le današnji trening za pripravo na finale pokala. »Čeprav je med tekmama le dva dni, ne bo težav z motivacijo in energijo, saj gre za finale pokala z derbijem. Glave so čiste, energija je zelo pozitivna, vsi pa si želimo dvojno lovoriko. Naredili bomo vse, da nam ti uspe,« je dodal Elšnik.

*** 80.000 € bo prejel zmagovalec slovenskega pokala med moškimi, poraženec pa 20.000 evrov. Pri ženskah so nagradni sklad podvojili, saj bodo zmagovalke prejele 20.000 evrov in poraženke 5.000 evrov.