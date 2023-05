Kolesarje še en dan loči do velikega začetka 106. kolesarske dirke po Italiji. Na italijanskih cestah, ki po dveh zaporednih letih ne bodo zavile v Slovenijo, se pričakuje izjemen boj, v prvi vrsti med Remcom Evenepoelom in slovenskim šampionom Primožem Rogličem. Vsi vpleteni si želijo, da bo končni zmagovalec tisti, ki bo najboljši na cesti. Kolesarski karavani ponovno grozi covid-19, zato vsi ponovno izvajajo poostrene ukrepe in nihče si ne želi, da bi imel prav koronavirus vpliv na končnega zmagovalca.

Roglič ohranja odlično vzdušje

Vse ekipe so že na startu dirke, kjer kolesarje za uvod čaka 19-kilometrska vožnja na čas in borba za prve sekunde prednosti v boju za končno zmago. Zaradi bolezni nekatere ekipe v Italiji še niso popolne, saj so morale opraviti spremembe tik pred začetkom. Največ težav ima prav moštvo obeh Slovencev na startu dirke Primoža Rogliča in Jana Tratnika Jumbo-Visma, ki je zaradi covida-19 v zadnjem trenutku opravila tri menjave v moštvu. En primer okužbe so odkrili tudi pri ekipe Bahrain-Victorious. »Ni idealen scenarij, ko v zadnjem trenutku ne moreš računati na fante, s katerimi si v zadnjem času vseskozi skupaj treniral. A v končnem pogledu zame to ne spremeni ničesar, jaz moram opraviti svoje delo. Zaupam vsem fantom in verjamem, da bomo vsi opravili svoje delo,« nad zadnjim dogajanjem v ekipi ni navdušenkapetan Primož Roglič. »Na novo ponovno opozarjamo na osnove stvari pri zaščiti. Nosimo maske, razkužujemo roke, a ne delamo panike. Ne smeš dopustiti, da ti to vzame dodatno energijo,« je z nasmehom na obrazu pripovedoval nekdanji smučarski skakalec na zadnjem druženju z novinarji pred začetkom Gira.

33-letnik je več kot očitno na dirko po Italiji prišel odlično razpoložen. Na vsako zastavljeno vprašanje je poskušal odgovoriti v smehu, tega pa je poskušal prikrasti tudi na obraze novinarjev. Večkrat mu je uspelo, pri svojih odgovorih pa je bil na koncu zadržan, kot je običajno. »Najbolje bi bilo, da rožnato majico oblečem po etapi v Rimu,« je bil le eden izmed preprostih odgovorov v nizu, ko ni želel izdati taktike ekipe, kako se bodo lotili tekmecev. »Na cilju moraš biti kakšno sekundo pred ostalimi,« je sklenil slovenski kolesarski šampion, ki ima z Girom še neporavnane račune. V Italiji je nazadnje nastopal leta 2019, ko je več dni nosil rožnato majico, nato pa dirko sklenil na tretjem mestu.

Evenepoel računa, da bo boljši od olimpijskega prvaka

Še preden je pred mikrofone stopil slovenski kolesarski šampion, je dolžnosti do sedme sile opravil prvi favorit na stavnicah in zmagovalec zadnje tritedenske dirke Remco Evenepoel. »Zagotovo sem v tem trenutku boljši kolesar, kot sem bil na dirki po Španiji. Zmaga na zadnjem spomeniku Liege–Bastogne–Liege mi je pokazala, na kako visokem nivoju sem in pripravljen sem za boj za rožnato majico,« je pred velikim začetkom samozavesten belgijski kolesarski čudežni deček. Tudi Evenepoel se je druženja z novinarji lotil na podoben način kot Roglič in je večkrat poskušal nasmejati zbrano občinstvo, nekoliko bolj pa je bil natančen pri razkrivanju svojih taktičnih zamisli.

»Trenutno imam optimalno težo za vožnjo v klanec in kronometer. Ravno v vožnji na čas računam, da bom ostalim favoritom za skupno razvrstitev odvzemal sekunde, v klanec pa se bom vozil z njimi. Nič se ne bi branil rožnate majice že v soboto. Nenazadnje si želim osvojiti tudi čim več etapnih zmag,« je v svoje sposobnosti prepričan 23-letnik. Zelo pogumne napovedi, saj tudi Roglič velja za odličnega kronometrista. Navsezadnje je Slovenec aktualni olimpijski prvak v tej disciplini. »Zavedam se, da je Roglič olimpijski prvak, a trenutno mislim, da sem v kronometru boljši od ostalih fantov, ki se borijo za skupno zmago. Predvsem prvi kronometer, ki ima traso brez počitka, mi zelo ustreza,« je odločen kapetan volčjega krdela, kakor imenujejo njegovo ekipo Soudal-Quick Step. »Vi ste iz Slovenije, vam ne bom odgovoril,« je bila ena izmed najbolj zabavnih izjav Belgijca, ki je sprožila val smeha med prisotnimi, zmagovalec 41 dirk v karieri pa je nato brez večjih težav slovenskemu novinarju podal svojo izjavo. »Tudi v naši ekipi smo že uvedli znane ukrepe. Vsi se zavedamo, da je covid-19 še vedno del naših življenj, zato naprošam tudi vas novinarje, da boste na dirkah nosili maske,« se Evenepoel ni mogel izogniti vprašanju o koronavirusu, ki v kolesarski karavani zopet dobiva zelo veliko pozornost.

