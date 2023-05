Zdravljenje na daljavo, po telefonu in elektronski pošti je še vedno trdno zasidrano v slovenskem javnem zdravstvu, smo ta teden poročali v Dnevniku. Delež obravnav na daljavo je bil v drugi polovici lanskega leta najvišji v zdravstvenih domovih v Ajdovščini, Gornji Radgoni in Postojni, razkrivajo podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Desetina vprašanih, ki so leta 2020 sodelovali v raziskavi zdravstvene pismenosti NIJZ, je obenem odgovorila, da imajo težave z razumevanjem tega, kar jim pove zdravnik. Zato je toliko pomembnejše enostavno, dostopno in razumljivo podajanje zdravstvenih informacij.

V polje komuniciranja med zdravniki in bolniki z velikimi koraki vstopa tako imenovana umetna inteligenca. Na vprašanja pacientov zmore že danes odgovarjati bolj strokovno in z več empatije, je pokazala študija, ki jo je konec aprila objavila strokovna revija JAMA Internal Medicine.

Skupina raziskovalcev z Univerze v San Diegu (UCSD) je na spletnem forumu Reddit AskDocs najprej naključno izbrala 195 vprašanj, na katera so na forumu odgovorili preverjeni zdravniki prostovoljci. Ista vprašanja so raziskovalci zatem postavili digitalnemu pomočniku chatGPT, ki odgovarja s pomočjo generativne umetne inteligence. Odgovore je pregledala in ocenila skupina zdravstvenih strokovnjakov, pri čemer niso vedeli, ali jih je spisal zdravnik ali spletni klepetalnik. Na petstopenjski lestvici so ocenili njihovo kakovost in empatičnost. Rezultati so osupnili strokovno javnost.

Zdravniki nimajo časa za empatično komuniciranje

Po kriteriju kakovosti so ocenjevalci v kar 79 odstotkih primerov dali odgovoru chatGPT oceno dobro ali zelo dobro. Takšno oceno je na drugi strani prejelo le 22 odstotkov odgovorov zdravnikov. Še večji je bil razkorak pri kriteriju empatičnosti, saj je najvišji oceni (empatičen ali zelo empatičen) prejelo 45 odstotkov odgovorov chatGPT, med odgovori zdravnikov je bil delež komaj 4,6-odsoten.

Ameriška onkologinja Jennifer Lycette je v mnenjskem zapisu na medicinskem spletnem portalu Stat News izpostavila ključni razlog, zakaj so bili odgovori zdravnikov po njenem prepričanju ocenjeni slabše: pomanjkanje časa. »Količina podatkov, ki jih morajo zdravniki vsak dan razvrstiti in obdelati, se je eksponentno povečala, model klinične prakse pa se ni spremenil,« je opozorila.

Da ima študija določene omejitve, se strinjajo tudi njeni avtorji in izpostavijo okoliščino, da so vprašanja (in odgovore zdravnikov) črpali z družbenega omrežja, za katerega je značilna sproščena in odrezava komunikacija. Vendar bi bilo to pomanjkljivost mogoče zlahka odpraviti, je prepričan Eric Topol, ameriški kardiolog in publicist, ki v prihodnosti pričakuje ustrezno izboljšane študije. V umetni inteligenci vsekakor prepoznava veliko priložnost za izboljšanje odnosa med bolnikom in zdravnikom, ki je v minulih desetletjih doživel precejšnjo erozijo.

Ne vemo, kaj se skriva pod pokrovom chatGPT

Umetna inteligenca bi med drugim zmogla sintetizirati podatke iz kartotek pacientov, ustvariti povzetke ambulantnih in bolnišničnih pregledov, avtomatizirati naročanje na laboratorijske preiskave in presejalne teste. Digitalni pomočnik naslednje generacije chatGPT 4 je sposoben tudi analizirati korespondenco in predlagati izboljšave, tudi na področju sočutne komunikacije. Obenem zmore odgovore prilagoditi stopnji (medicinske) pismenosti in jih ustrezno poenostaviti. »Čeprav sistem umetne inteligence morda nikoli ne bo nadomestil človeškega stika,« napoveduje Topol, »bi zdravnikom in medicinskim sestram lahko pomagal pri izražanju empatije in človečnosti.«

David Asch, profesor medicine na Univerzi v Pensilvaniji, je opravil lasten preizkus pomočnika chatGPT. »Bil bi navdušen, če bi spoznal mladega zdravnika, ki bi odgovarjal tako izčrpno in premišljeno,« je dejal v pogovoru za portal CNN. ChatGPT ima namreč umirjen ton in komunicira na način, ki vliva zaupanje. Vendar Asch dvomi, ali je zaupanje upravičeno, saj ni jasna strokovna podlaga podanih odgovorov. »In ker pravzaprav ne vem, kaj je pod pokrovom chatGPT, me skrbi porast napačnih informacij. To me skrbi pri vseh spletnih iskalnikih,« je opozoril Asch. Po njegovem mnenju bi lahko chatGPT služil predvsem kot podporno orodje zdravnikov, manj pa je primeren v vlogi svetovalnega pomočnika bolnikov.