Madžarski premier Viktor Orban je včeraj ob otvoritvi dvodnevne mednarodne konference konservativcev v Budimpešti dejal, da v Ukrajini in Evropi ne bi bilo vojne, če bi bil na čelu ZDA še vedno Donald Trump. »Vrnite se, gospod predsednik, naredite Ameriko spet veliko in nam prinesite mir,« je po poročanju madžarske agencije MTI dejal Orban, ki od vseh voditeljev v EU kaže največ razumevanja za Rusijo. Dejal je tudi, da zahodne države ogroža progresivna zunanja politika, ki »nas vedno pelje v vojne«, rekoč da so se barvne revolucije v različnih državah začenjale s slogani o svobodi, nadaljevale z liberalno in progresivno indoktrinacijo, za seboj pa pustile kaos in sramoto. Za nezakonite migracije pa je dejal, da je njihovo bistvo uničevanje mednarodnega reda s spodkopavanjem kulturne podstati, nujno potrebne za delovanje nacionalne države.

Nagovor Tuckerja Carlsona

Orban je bil eden od uvodnih govorcev na Konferenci za konservativno politično akcijo (CPAC), ki jo v Združenih državah konservativci prirejajo od leta 1974, zadnja leta pa potekajo tudi v drugih državah po svetu, lani prvič na Madžarskem. Tokratne se v Budimpešti udeležuje nekaj znanih konservativnih obrazov večinoma iz ZDA in Evrope. Udeležence je včeraj po videu nagovoril Tucker Carlson, nedavno odpuščeni voditelj ameriške televizije Fox News, kjer je bil verjetno najvplivnejši mnenjski voditelj tamkajšnje desnice. Med udeleženci so gruzijski premier Irakli Garibašvili, bivši premier Češke Andrej Babiš, vodja slovenske opozicije Janez Janša, ki bo danes nastopil na razpravi z naslovom Zaupamo v boga, vodja avstrijskih svobodnjakov Herbert Kickl, vodja Trumpovega kabineta Mark Meadows, ki bo govoril po videopovezavi, sin bivšega brazilskega predsednika Eduardo Bolsonaro, zelo desni ameriški kongresnik slovenskih korenin Paul Gosar, podpredsednik španske stranke Vox Jorge Buxade ter vrsta drugih vplivnežev iz konservativnih krogov.