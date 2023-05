Je lahko podražitev celo premajhna?

Glede prometa in parkiranja v mestu, kot je Ljubljana, smo vsi, ki iščemo parkirni prostor, profesorji: mi vse vemo in za nas so vsi, ki so zadolženi in plačani za to, da bi naredili red na tem področju, seveda kreteni in nam je natančno jasno, da bi bilo vse v redu, če bi bilo parkiranje cenejše. Pa če bi bilo parkirnih prostorov več. Pa če bi bili večji. Pa še kaj. V glavnem, na živce nam gredo mesto pa redarji pa enosmerne ulice pa draga in polna parkirišča pa župan in prometni minister pa trapasti parkomati, ker v denarnici ni drobiža ... Na ženo se ne upate jeziti, tako da spet nasrkajo otroci, ki morajo mirno in tiho sedeti na zadnjem sedežu.