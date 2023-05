Za to, kar je počel, je razlaga preprostejša kot za beograjsko dogajanje: gre za skrajno pritlehtno in nagnusno politikantstvo, za zavestno manipuliranje z ranjenimi dušami in nerealnimi pričakovanji, za metode, ki se jih poslužuje sam, pripisuje pa jih drugim. Gre za načrtno spreobračanje tez, kar je za stranko, ki ga usmerja, itak najpriljubljenejši način delovanja. Zame je takšno hujskaštvo kaznivo dejanje, na katero naj bi se po službeni dolžnosti odzvalo tudi državno tožilstvo. Preveč je ljudi, ki ob takem početju ne razmišljajo, ampak se predajajo čustvom. Preveč je ljudi, ki načrtno ustvarjajo delitve med nami, ki načrtno poglabljajo jarke med ruralnim in urbanim. To ne more biti svoboda govora, to je sovražno početje, ki lastne interese odeva z lažnivo skrbjo za ponižane in razžaljene. Vemo, kako se to konča, moti se tisti, ki misli, da je to početje demokracija in sprejemljivejše kot beograjska tragedija. Ljudje moji, razmišljajmo s svojo glavo, ne malikujmo lažnih prerokov, poti, ki jih ti usmerjajo, nas vodijo v brezup.

Ne sprašujmo se, komu zvoni, zvoni vsem nam.

Josip Meden, Ljubljana