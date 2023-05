Nepreslišano: Vlada Živanović, urednik srbskega časnika Danas

Izjava srbskega ministra za izobraževanje Branka Ružića, da ob streljanju v beograjski šoli »sistem ni zatajil« in da so za smrt osmih otrok in enega odraslega krive »zahodne vrednote«, je – milo rečeno – sramotna. Sistem je še kako zatajil, minister. Že s tem, da sem jaz tisti, ki vam to sporoča, ne pa nekdo od vaših sodelavcev z ministrstva ali pa iz vrha države. Sistem je zatajil že pred leti in na to se nihče kaj preveč ne ozira. Zato ker se v Srbiji mora zgoditi katastrofa, da bi nekdo dojel, da nekaj ni v redu.