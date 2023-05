Pravno neuki, med katere spadam tudi sam, kvaliteto pravosodja ocenjujem skozi stanje pravne države. Menim, da je stanje pravne države slabo. Izjemno dolgi roki obravnav, nekatere se vlečejo celo desetletja, nesorazmerne kazni za različna kazniva dejanja, mile kazni za spolne delikte, redko obravnavani in še redkeje obsojeni sovražni govori, so samo vrh ledene gore v stanju pravne države.

Zanimalo me je, kakšne so pravzaprav pristojnosti tega ministrstva: opravljajo naloge na področju organizacije in statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega odvetništva, ustavnega sodišča in varuha človekovih pravic, nadzor nad naštetimi. Poleg naštetega opravljajo naloge sistemskega urejanja omejevanja korupcije, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanje kazenskih sankcij varstva osebnih podatkov in prostorsko usklajevanje.

Vse našteto nakazuje na to, da ministri za pravosodje v prejšnjih vladah niso izpolnjevali vseh nalog. Nabralo se je veliko slabih posledic, ki jih dojemam kot slabo stanje pravne države. Seveda mi je jasno, da vsega tega ne da rešiti čez noč, a vseeno sprašujem ministrico, ali ima kako časovnico ukrepov, da bi se stanje izboljšalo.

Posebno poglavje je ustavno sodišče. Je preobremenjeno in posledica je slabo delo. Ker ima ministrstvo pristojnost tudi tu, lahko pričakujemo kake ukrepe, da se stanje izboljša.

Skoraj vsak teden berem o sodnih obravnavah, kjer odvetniki izpodbijajo dokaze zaradi napak v postopkih. Sam sicer menim, da dokaz je ali pa ga ni, in ne more biti vzrok za izločanje zaradi napak v postopkih. Glede na ministričin pristop in nastop upam na boljši občutek glede stanja pravne države.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki