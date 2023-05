Zdravila so odličen primer, saj je dostop do njih eden od najočitnejših pokazateljev učinkovitega sistema zdravstvenega varstva.

Trenutno zdravila niso pravočasno na voljo vsem pacientkam in pacientom, saj inovativna in obetavna zdravila, ki se dajo na trg, niso vedno enako dostopna v vseh državah članicah. Prav tako za preveč bolezni še vedno nimamo nikakršnih možnosti preprečevanja ali zdravljenja. Hkrati si številni pacienti in pacientke ter zdravstveni sistemi nekaterih zdravil zaradi visoke cene ne morejo privoščiti, pomanjkanje zdravil pa je stalna težava, zaradi katere pacienti in pacientke lahko ostanejo brez zdravljenja, ki ga potrebujejo. Geopolitične napetosti so osvetlile tudi ranljivosti in odvisnosti naših zdravstvenih sistemov, zaradi katerih smo izpostavljeni kapricam tretjih držav. Obenem se pereče problematike, kot je porast bakterij, odpornih na antibiotike, ne rešujejo dovolj hitro in učinkovito.

Evropa v zvezi z zdravili potrebuje korenite spremembe. V več kot dvajsetih letih, odkar so bila uvedena trenutna pravila EU, so novi znanstveni in tehnološki megatrendi korenito spremenili zdravstveno in farmacevtsko okolje. Ne moremo si privoščiti, da bi naš regulativni sistem zaostajal.

Sodoben farmacevtski sistem, ki je odporen na krize in lahko vsak dan prinaša koristi za državljane in državljanke, je ključni del močne evropske zdravstvene unije, ki jo vzpostavljamo na podlagi spoznanj, pridobljenih med pandemijo covida-19. Državljani in državljanke morajo imeti dostop do zdravil, saj gre za bistvene izdelke, ne glede na to, ali se uporabljajo za odpravljanje glavobolov, lajšanje alergij, cepljenje otrok ali zdravljenje pacientk in pacientov z rakom z najnovejšimi inovativnimi zdravili. Leta 2019 so bila v Sloveniji zdravila predpisana 47 % ljudi.

V nekaterih zahodnih in večjih državah članicah imajo pacienti in pacientke dostop do 90 % na novo odobrenih zdravil, v nekaterih vzhodnih in manjših državah članicah pa ta delež znaša le 10 %. Tudi čakalne dobe za dostop do zdravil se zelo razlikujejo, saj v nekaterih državah članicah pacienti in pacientke nanje čakajo več let, v drugih pa le nekaj mesecev. V praksi to pomeni, da nekateri pacienti in pacientke nimajo na voljo učinkovitih možnosti zdravljenja svoje bolezni. Zato je bistveno, da se jim omogoči dostop do inovativnih in cenovno dostopnih zdravil, pa tudi, da naša farmacevtska industrija, ki ima vodilno vlogo v svetu, ostane močna in mednarodno konkurenčna.

Naša pravila, ki niso prilagojena posameznim potrebam, in razdrobljen enotni trg zdravil, so del težave. Treba bi bilo zagotoviti spodbude za našo inovativno industrijo, ki pa bi morale biti tesneje povezane z odzivanjem na potrebe pacientk in pacientov ter zdravstvenih sistemov. Omogočanje dostopa do zdravil pacientkam in pacientom v vseh 27 državah članicah je za nas bistvenega pomena.

Zato bomo kot prednostni ukrep spodbujali pravila, s katerimi se bo zagotovilo, da bodo zdravila dosegla vse paciente in pacientke v EU, hkrati pa se bo omogočila konkurenca, kar bo pripomoglo k nižjim cenam in zagotovilo trajnostnost sistemov zdravstvenega varstva v državah članicah. Treba je vzpostaviti enotni trg zdravil.

Enako pomembno pa je tudi podpreti inovacije s pravili, ki spodbujajo raziskave in zmanjšujejo birokracijo. Naš pristop bo omogočil prihranek 300 milijonov evrov nepotrebnih administrativnih stroškov.

Da bi se preprečilo pomanjkanje zdravil, je treba tudi izboljšati nadzor nad dobavnimi verigami zdravil, zlasti da se opredeli potreba po okrepitvi strateške avtonomije EU pri proizvodnji zdravil in po uvedbi zahteve glede varnostnih zalog določenih zdravil.

Nenazadnje je treba hitro obravnavati problem antimikrobične odpornosti, preden ta »tiha pandemija« preraste v naslednjo globalno krizo. Trenutno v EU zaradi bakterij, odpornih na zdravila, vsako leto umre 35.000 ljudi. Predlagali bomo drzne instrumente, vključno s prenosljivimi kuponi za ekskluzivnost za nove antimikrobike, mehanizmi javnega naročanja in ukrepi za preudarno rabo tovrstnih zdravil, da bi obravnavali to težavo in spodbudili proizvodnjo antimikrobikov, ki je že desetletja v zastoju.

Ključ za uspeh te reforme je mogoče opisati z eno samo besedo – uravnoteženost. Evropska farmacevtska industrija mora obdržati vodilno vlogo na področju inovacij, hkrati pa moramo zagotoviti, da bodo pravila EU podpirala razširjanje teh inovacij med državljani in pacienti po vsej EU.

Margaritis Schinas je podpredsednik Evropske komisije Stela Kiriakides je evropska komisarka za zdravje in varnost hrane