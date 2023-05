Sarajevo, 8. september 2019, le nekaj ur po prvi paradi Sarajevo Pride

»Te dni sem nenehno mislil nate,« je rekel Emir. »Še preden si napisala, da prideš.«

Nasmejala sem se.

Bil je prijeten dan. Sedeli smo na čudovitem vrtu neke predmestne restavracije, ki je dotlej nisem poznala. Mogoče je prej ni bilo? Niti imena predmestja se ne spominjam ... To ni dober občutek. Kot da dom ne želi več biti dom.

Natakar je pravkar prinesel tretjo buteljko rdečega vina. Črnogorski vranac.

Pro corde.

Za srce.

Emir je rekel, da na svetu obstajajo mnogo boljša vina, kot je to. In da je bilo nekoč, preden so ga začeli množično pridelovati, boljše.

Pa ga je vseeno naročil.

Za dobre stare čase, predvidevam.

»Aha. Vem, kaj je!« Nasmejala sem se in se teatralno obrnila proti Robiju. »Rad bi povedal, da drugače ne misli name, veš.«

Nad prvim in uspelim shodom skupnosti LGBTQ+ v Sarajevu smo bili sprva evforični, nato razneženi, malce tudi utrujeni, malo pijani, malo nostalgični. Bili smo. Bila sem. Zavedala sem se sebe, kot že leta ne. Ne vem, ali mi je bilo to všeč. Vem pa, da sem čutila, da je tako dobro.

Robi, najin skupni prijatelj, zaradi katerega sva se posredno tudi midva udeležila shoda, je nekako spontano dobil vlogo posrednika. Ni bilo videti, da ga to moti, da to sploh opazi. Saj ne, da se z Emirjem ne bi videvala. Ampak takrat si ne pripovedujeva spominov. Ali kdo kdaj to sploh počne? Razen na obletnicah valete ali mature, ko ugotavljajo, kako različno se spominjajo istih dogodkov.

Mi smo generacija, ki ne praznuje obletnic valete in mature. Lepo je v tej predmestni gostilni.

Nobene zamere.

Morje razlogov za zamere.

Nekako je vedno najmanj razlogov za ljubezen.

Pri ljudeh s preteklostjo.

»Torej, nič manj ne pričakuješ kot to, da zadnjih sedemindvajset let mislim nate, a ne?«

»Nič manj,« sem rekla. »Saj veš ...«

Nasmejal se je.

»Pošteno,« je rekel Robi.

»Zakaj pa si mislil name?«

Emir me je pogledal in si prižgal novo cigareto.

Počasen je in govori tiše kot večina ljudi. Od nekdaj je tako. Nekoč sem mu v šali rekla, da se vse življenje pripravlja postati stari modrec.

Prej je tako mimogrede rekel Robiju, pravzaprav meni: »Z njo je bilo vse v življenju najlepše.«

Ta misel je oblebdela v meni kot sladek vonj.

»Razmišljal sem o tem, kako se vsi spreminjamo ... Vsi ... Tudi midva ... A kljub temu da leta minejo in da te verjetno poznam le takšno, kakršna si bila včasih, vsakič, ko te znova vidim, ugotavljam, da si enaka ... Drugačna, mogoče. A enaka ...«

Sonce sije, a ni premočno. Tudi potem, ko je ploha oprhala mesto, ni prevroče.

Danes v najinem rojstnem mestu nihče ni mlatil drugačnih.

Po skoraj treh letih sva se znova srečala. Pijemo vino. Smejimo se. Bilo je tudi nekaj solz.

No, v glavnem mojih solz.

Malo preveč je raznežen, zavedam se tega.

Malo sva stara in malo sva drug drugemu spomin na mladost.

Vsega tega se zavedam.

Vse to si občasno povem.

Zdim se mu enaka, kot sem bila, zato ker me želi enako.

»Mislim nate, sploh ne vem, zakaj, mislim intenzivno, vsak dan, nenehno se dogajajo primeri, ki mi te vračajo v spomin ... In potem se končno javiš in napišeš, da prihajaš ...«

»Mogoče si me priklical?«

Rada bi, da mi bolj natančno pove, kaj, kako, zakaj. Svoje misli. Morda tudi to, zakaj se ni javil.

»Mogoče.«

Vseeno ta izlet iz vsakdanjega življenja prija.

»Ta tvoja misel, Lana, ko smo odhajali s shoda, misel, da imaš občutek, kot da se je, čeprav je minilo četrt stoletja, vojna pravzaprav končala šele danes ... Ne morem nehati razmišljati o tem,« je rekel Robi.

Robi prihaja iz Zagreba. Tako kot jaz že vrsto let živi v Mariboru.