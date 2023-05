Pet ranjenih je v stabilnem stanju, eden v kritičnem, a mu gre na bolje, medtem ko se za življenje enega še vedno borijo, so včeraj sporočili iz obeh bolnišnic, kjer skrbijo za ranjene v grozljivem strelskem napadu na osnovni šoli v središču Beograda. »Dva učenca in učiteljica so precej bolje, z njimi bo v redu. En učenec je prestal dve operaciji in je buden, a je stanje kritično,« je povedal direktor Univerzitetnega kliničnega centra. Iz otroške bolnišnice pa so sporočili, da sta dva dečka s prestreljenimi nogami v redu, za življenje deklice, ki je bila ustreljena v glavo, pa se še vedno borijo.

Srbija, pa tudi celotna regija, je še vedno v popolnem šoku po tem, ko je 13-letni učenec v sredo zjutraj v šolo prišel z dvema očetovima pištolama in najprej ustrelil ter ubil varnostnika, nato pa nadaljeval krvavi masaker po hodniku, vse do učilnice, kjer so imeli pouk zgodovine njegovi sošolci. Ubil je osem otrok, ranil šest, hudo ranjena je tudi učiteljica. Po podatkih srbske policije je strelski napad načrtoval, pripravil je načrt šole in seznam otrok, ki jih je nameraval ustreliti. Ker še ni dopolnil 14 let, za dejanje ne bo odgovarjal. Policija je prijela tudi njegovega očeta, čigar (legalni) pištoli je učenec uporabil v napadu in ki je v 48-urnem pridržanju.

Žalost na beograjskih ulicah in trgih

Reka ljudi se je tudi včeraj vila po ulici pred Osnovno šolo Vladislav Ribnikar v centru srbske prestolnice. Prižigali so sveče, polagali cvetje, sicer pa je po poročanju tamkajšnjih medijev vladala srhljiva tišina, ki jo je prekinjalo le hlipanje otrok in odraslih. Največ je bilo mladih iz bližnjih in daljnih osnovnih ter srednjih šol. Celotni razredi skupaj s profesorji. Že zvečer po napadu se je na tisoče ljudi odpravilo na Cvetni trg, da bi se poklonili žrtvam. Na čelu kolone so bili prav učenci osnovne šole, kjer se je zgodil napad. Od danes do nedelje je v Srbiji razglašeno tridnevno žalovanje.

Kot smo že poročali, so kmalu po napadu pred javnost stopili direktor beograjske policije, ministra za izobraževanje in notranje zadeve ter ministrica za zdravje. Direktor policije Veselin Milić je zgolj nekaj ur po napadu javno povedal ime napadalca in pred kamerami pokazal načrt napada, ki so ga našli pri njem, ter seznam učencev šole, ki jih je nameraval ubiti. »Gre za resen škandal,« so opozorili pri mediju Nova, s kritikami pa niso varčevali tudi pri drugih, predvsem vladajoči strukturi nenaklonjenih medijih. Nekateri so poročali o tem, kako je bilo otrokom, ki so se na tem seznamu prepoznali. »Na ta način se dogaja ponovna viktimizacija žrtev in njihovih družin. Otroci na spisku bi lahko celo pomislili, da so nekaj naredili narobe, da so oni krivi za masaker,« je dejal nekdanji informacijski pooblaščenec Rodoljub Šabić.

Kritike so se usule tudi na izjavo ministra za izobraževanje Branka Ružića, ki je vzrok za napad našel v »zahodnih vrednotah« in dejal, da sistem ni zatajil. »Da sistem ne deluje, je bilo videti tudi v nešteto primerih, ko so učenci nadlegovali učitelje, ki ste jih popolnoma razorožili. In to ste naredili po receptu tistih zahodnih vrednot, ki jih sami kritizirate. Učiteljem ste vzeli vso avtoriteto,« so bili kritični pri časopisu Danas.

Družba imuna za nasilje

No, najdlje pa je šel predsednik Srbije Aleksandar Vućič, ki je v uro dolgem silno populističnem nastopu med drugim govoril tudi o psihološkem profilu strelca, ki ga je podkrepil s podatki iz psiholoških analiz dveh zdravstvenih ustanov, pa o plačah njegovih staršev in podobno. Naštel je enajst ukrepov, ki naj bi tovrstne tragedije preprečili v prihodnje, med njimi tudi znižanje starostne meje, pri kateri bi bili storilci odgovorni za kazniva dejanja, s 14 na 12 let. Rodoljub Šabić je za portal N1 dejal, da gre za nedopustno potezo in da bi moralo reagirati tožilstvo ter po službeni dolžnosti ugotoviti, od kod Vučiću ti podatki in zakaj jih je sploh posredoval javnosti. Kritike so letele tudi na idejo o znižanju starostne meje, češ da to prav v ničemer ne bi rešilo problema nasilja med mladimi.

Problem je namreč precej širši, so soglasno ugotavljali številni psihiatri, psihologi, sociologi in drugi strokovnjaki. Najdemo ga v družbi, ki je postala imuna za nasilje, še več, nasilje je postalo celo nekaj normalnega, sprejemljivega, celo pozitivno sprejetega. »V naši družbi se je izgubilo spoštovanje pravih vrednot. Neprimerno upravljanje institucij, šol, skupin ljudi, ko prav nič ni več pomembna stroka, pač pa en sam človek, ki odloča o vsem. In potem nam je vseeno, kako se obnašamo. To se dogaja na vseh nivojih družbe. Včerajšnji dogodek je le vrh ledene gore,« je za srbski N1 razlagal psihiater in sodni izvedenec Zoran Đurić, ki je prepričan, da bi se take dogodke lahko preprečilo. »A treba je zamenjati celoten sistem, vzgojo otrok, izobraževanje, vse. Treba se je vrniti k pravim vrednotam, in to je, da je človek največja vrednota. Potem bomo lahko spet začeli s krožki po šolah, igrali odbojko, šli na ekskurzije, nagrajevali druženje in primerne medosebne odnese. Tovarištvo, empatija, solidarnost, druženje so v naši družbi vrednote, ki so v drugem planu.«

V šolo s plastično pištolo V osnovni šoli v Obrenovcu jugozahodno od Beograda je po minuti molka in po tem, ko je učitelj za kratek čas odšel iz razreda, neki 14-letnik iz torbe vzel plastično pištolo in jo pokazal sošolcu. Ta jo je vzel, nakar se je vmešal še tretji in mahal z njo po zraku. Policija je na zaslišanje privedla tako otroka, ki je pištolo prinesel v šolo, kot njegovega očeta.