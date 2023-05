Vršilec dolžnosti direktorja javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Bojan Babič je včeraj predstavil predlog novih cen parkiranja. Ljubljanski mestni svetniki bodo o predlogu razpravljali že na prihodnji seji 29. maja. Če bo večina svetnikov povišanje parkirnin podprla, bodo nove cene začele veljati že s 5. junijem.

Čeprav se je parkiranje na območjih s parkomati v prvi in drugi coni nazadnje podražilo z začetkom lanskega leta, se bo ura parkiranja v obeh conah ponovno povišala. V ožjem mestnem središču (prva cona) bi javno podjetje uro parkiranja podražilo z 1,2 na 1,3 evra. Ob tem je Babič poudaril, da so na željo stanovalcev ožjega mestnega središča predlagali podaljšanje plačljivega parkiranja na ulici, in sicer bi konec tedna uvedli enak režim kot med delovnim tednom, ko je treba parkirnino poravnati med 7. in 19. uro. V južnem delu Bežigrada, Krakovem, na Mirju in Prulah bi ceno povišali z 0,7 na 0,8 evra na uro. V tretji coni, ki zajema vsa druga območja s parkomati znotraj obvoznice, je cena parkiranja nespremenjena že od leta 2014, in sicer 0,4 evra. Po novem bi ura parkiranja v tretji coni stala 0,5 evra.

Cene parkirnih dovolilnic ostajajo nespremenjene

Ljubljančane bo razveselilo, da občina ni posegla v cene parkirnih dovolilnic, ki stanovalcem omogočajo neomejeno parkiranje na območjih s parkomati. Stanovalci ožjega mestnega središča lahko pridobijo eno dovolilnico, ki jih stane 100 evrov. Stanovalci cone II lahko pridobijo dve dovolilnici, pri čemer za prvo plačajo 100, za drugo pa 200 evrov. V coni III lahko Ljubljančani kupijo tri dovolilnice, prva stane 60, druga 120 in tretja 180 evrov.

Po drugi strani pa naj bi po novem več plačevali abonenti, ki mesečno najemajo parkirni prostor na katerem od občinskih parkirišč ali v parkirnih hišah, ki jih upravljajo Ljubljanska parkirišča in tržnice. Če bo mestni svet potrdil predlog, bodo abonenti, ki odvisno od lokacije za parkirno mesto plačujejo po 25, 36 ali 40 evrov na mesec, po novem plačevali po 28, 40 oziroma 45 evrov na mesec. Na občinskih parkiriščih ter v parkirnih hišah Kongresni trg in Kozolec se bo podražilo tudi nočno parkiranje.

Povišanje parkirnin zaradi višjih stroškov

Če bodo svetniki soglašali, bo v parkirni hiši Kongresni trg ura parkiranja prve tri ure stala 20 centov več, to je 1,7 evra, za vsako nadaljnjo uro pa bodo vozniki morali odšteti že 2,5 evra na uro. V parkirni hiši Kozolec cena ure parkiranja med 7. in 19. uro ostaja nespremenjena. Enake cene kot doslej ostajajo tudi na parkiriščih I. in IV. tarifnega razreda, in sicer gre za parkirišča Sanatorij Emona, Metelkova in Krekov trg, v IV. tarifni razred pa javno podjetje uvršča parkirišča tipa P+R. Parkiranje na parkiriščih II. in III. tarifnega razreda, ki jih navajamo v spodnji tabeli, se bo povišalo za deset centov za prvi dve uri oziroma vsako nadaljnjo uro parkiranja.

Da na Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah že več mesecev načrtujejo povišanje cen parkiranja v prestolnici, ni bila skrivnost, saj je Babič »prilagoditev cen parkiranja« napovedal že v začetku marca, ko je začasno prevzel vajeti javnega podjetja. Po besedah župana Zorana Jankovića so podražitvam botrovali predvsem višji stroški. Babič je naštel, da so se jim povišali stroški dela, dražji so materiali in storitve zunanjih izvajalcev, župan pa je omenil še višje stroške energentov, denimo elektrike.

Študija o potovalnih navadah

Ker ne gre za visoka povišanja parkirnin, direktor Inštituta za politike prostora Marko Peterlin ne pričakuje, da bi sprememba cen bistveno vplivala na spremembo potovalnih navad Ljubljančanov in obiskovalcev mesta. »Je pa to priložnost za ozaveščanje ljudi o tem, da parkiranje z razlogom stane. Ne gre zgolj za to, da občina tudi z višino parkirnin usmerja svojo prometno politiko. Pri parkiranju gre za dejansko uporabo javnega dobra. Zato parkiranje ni brezplačno in ne sme biti zastonj. Navsezadnje, če imaš doma lastno parkirišče, si to zemljo prav tako moral plačati,« je omenil Peterlin.

Na vprašanje, ali namerava občina poleg spremembe cen parkiranja v kratkem uvesti še kakšne ukrepe na področju javnega potniškega prometa, je župan odgovoril, da bodo najprej izvedli študijo potovalnih navad v občini in ljubljanski urbani regiji. Študija, ki jo je občina izvedla že v letih 2003 in 2013, bo pokazala, na kakšne načine in v kakšnem deležu opravimo poti v prestolnici. Rezultate bo občina uporabila pri pripravi novelacije celostne prometne strategije, je napovedala vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik. Omenila je še, da bodo v poletnih mesecih v četrtnih skupnostih sprejemali pobude in predloge občanov, katere ukrepe bi bilo smiselno vzpostaviti v njihovem okolju, da bi spodbudili uporabo drugih oblik mobilnosti.

Janković je ob tem omenil, da bodo še letos kupili 60 novih avtobusov, pri čemer jih bo 20 vozilo na stisnjen zemeljski plin, 20 na vodik in 20 na elektriko. Omenil je tudi, da bodo zaradi načrtovane gradnje novega potniškega centra nekatere ceste v okolici, kot so Linhartova, Vilharjeva, Masarykova, rekonstruirali v štiripasovnice, na katerih bosta rumena pasova namenjena izključno avtobusom. Zaris novih rumenih pasov na ljubljanskih vpadnicah po Jankovićevem mnenju trenutno ni potreben. Peterlin pa je opozoril, da je v ljubljanskem javnem potniškem prometu treba uvesti več korenitih sprememb, »ker glede na primerljiva tuja mesta izrazito zaostaja«.