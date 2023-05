Vremenska napoved za jutri ne napoveduje dežja, zato je pričakovati trume ljudi na tradicionalnem pohodu Pot ob žici. Letos poteka 65. pohod, ki se je začel že včeraj, ko so krajše odseke Poti spominov in tovarištva prehodili vrtčevski otroci. Pot ob žici poteka tam, kjer je v času druge svetovne vojne Ljubljano obdajala vojaška zapora. Prvotno je bila pot dolga 35 kilometrov, danes je približno 2,5 kilometra krajša zaradi poznejših prenov oziroma gradenj, je pojasnila Barbara Železnik iz društva Timing Ljubljana, ki skupaj z Mestno občino Ljubljana organizira ta tradicionalni dogodek.

Pohodniki se pohodu Pot ob žici lahko priključijo kjer koli na trasi oziroma na kateri koli od osmih kontrolnih točk ali na točki na Golovcu, ki bodo odprte med 6. in 17. uro. Na kontrolnih točkah bodo pohodniki na stojnicah dobili brezplačne kontrolne kartončke, tam bodo dobili tudi žige. Tisti, ki bi se gneči na stojnicah na kontrolnih točkah radi izognili, si kartončke lahko ožigosajo kar sami na stacionarnih žigih, vendar morajo v tem primeru imeti s seboj blazinico s črnilom. Stacionarni žigi so na območju kontrolnih točk nameščeni na koncu ukrivljene rdeče cevi s QR-kodo. Udeleženci pa lahko zbirajo tudi tako imenovane spletne žige, in sicer na aplikaciji za mobilne telefone, ki se imenuje Pot ob žici. Uporabniki aplikacije na kontrolnih točkah poskenirajo QR-kodo, ki je nameščena na stacionarnih žigih. Vsak, ki bo prehodil celotno dolžino Poti spominov in tovarištva, bo prejel posebno kolajno.

Sočasno z jutrišnjim pohodom bodo potekali tudi teki trojk za različne kategorije tekačev in na različnih razdaljah. Tekači, ki še niso prevzeli svojih startnih številk, lahko to storijo še danes do 19. ure ali jutri med 7. uro in 9.30 na Trgu republike. S seboj morajo imeti potrdilo o prijavi, ki so ga prejeli na elektronski naslov.

Štiri parkirišča P+R v bližini Poti spominov in tovarištva

Za tiste, ki niso iz Ljubljane, a se nameravajo udeležiti pohoda, velja omeniti, da so štiri občinska parkirišča P+R v neposredni bližini trase pohoda Pot ob žici, in sicer Studenec, Barje, Dolgi most in parkirna hiša pod športnorekreacijskim centrom Stožice. Na teh parkiriščih bodo obiskovalci svoje avtomobile lahko parkirali za ceno 1,3 evra na dan. Tako pohodniki kot tekači bodo jutri lahko izkoristili brezplačne vožnje z Ljubljanskim potniškim prometom. Voznikom bodo ob vstopu na mestne avtobuse zgolj morali pokazati kontrolni kartonček s pohoda ali štartno številko za tek trojk.

Zaradi sobotnih dogodkov bo promet na nekaterih ljubljanskih cestah občasno oviran, nekatere ulice pa bodo zaprte za promet. Zaradi prireditvenega prostora na Kongresnem trgu, kjer bo potekal zabavni program, tam pa bo tudi cilj tekov trojk, bo v soboto do polnoči prepovedano parkiranje, ustavljanje in promet tudi v Vegovi ulici. Na Vodnikovem in Krekovem trgu jutri med 5. uro in 10.30 ne bo mogoče parkirati. Med 9. uro in 9.30 naj se vozniki pripravijo na kratkotrajno popolno zaporo na Poljanski, Litijski, Hruševski cesti in Krožni poti. Med 8.50 in 12. uro pa bodo popolnoma zaprte še ceste Ob dolenjski železnici, Ižanska cesta, Hradeckega cesta, Gruberjevo nabrežje, Prule, Prulski most, Grudnovo nabrežje, Hradeckega most in Krakovski nasip, Orlova ulica pa bo zaprta do 9.30. Med 8.50 in 15. uro bo za ves promet razen za avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa zaprt del Zoisove ceste od predora pod gradom do Hieronimove ulice. Med 5. in 15. uro bo za ves promet, tudi za mestne avtobuse, zaprt odsek Slovenske ceste med Šubičevo in Erjavčevo cesto. Mestni avtobusi bodo zato vozili po obvozni trasi po Bleiweisovi, Aškerčevi oziroma Tržaški cesti in obrnjeno v nasprotni smeri. Na drugih cestah, kjer bodo tekle trojke, bo promet oviran le začasno, zato organizatorji voznike prosijo, naj upoštevajo navodila policije oziroma redarske službe.

*** Udeleženci pohoda lahko zbirajo tudi tako imenovane spletne žige, in sicer na aplikaciji za mobilne telefone, ki se imenuje Pot ob žici. Uporabniki aplikacije na kontrolnih točkah poskenirajo QR-kodo, ki je nameščena na stacionarnih žigih.

*** 35 km je bila sprva dolga Pot spominov in tovarištva. 29 km je dolga najdaljša trasa za tek trojk. 1207 trojk je letos prijavljenih na različne razdalje, kar pomeni, da bo teklo 3621 tekačev. 35.000 udeležencev naj bi se v treh dneh udeležilo pohoda Pot ob žici.